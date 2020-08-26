Tarihçi yazar Sinan Meydan: 30 Ağustos yerine Malazgirt kutlamak milliyetçilikle bağdaşmaz

Tarihçi yazar Sinan Meydan, Malazgirt Zaferi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yerine kutlanamayacağını söyledi.

Gazeteci Semra Topçu’nun YouTube kanalında, Erdoğan ve Bahçeli’nin birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı yerine Malazgirt kutlamasını değerlendiren Meydan, "“1071 olmasa 1081 olurdu” dedi.

Sinan Meydan’ın sözlerinden satır başları:

"Türkiye’de rejim değişti, meşrutiyet rejimine dönüldü, onun için yeni tarih yazıyor, yeni zaferler uyduruyorlar…"

"Abdülhamit ve Alpaslan ile yeni tarih yazmaya çalışıyorlar ama boşuna başarısızlığa mahkumlar çünkü gerçeklikten yoksunlar! Atatürk ile bağını koparan, milletle bağını koparır, Erdoğan ve Bahçeli bunu göremiyor, halktan kopuklar."

"CHP çekingen kalmamalı; korkak davranıyor, gerici tek adam yönetimine karşı cesur olmalı!"