Sinan Gümüş: "Bayern Münih ile karşılaşmak isterim"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, yarın Schalke 04 ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta müsabakası öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Grupta 3 puana sahip olduklarını belirten Sinan Gümüş, \"Yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk iki maçta 3 puan aldık. Normalde daha çok puan hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü Porto maçında iyi bir performans sergiledik. Oradan da 3 puanla ayrılabilirdik. Yarın bizim için çok daha önemli. Taraftarımızla birlikte iyi bir maç sergilememiz lazım. Yarınki maçtan 3 puanla ayrılacağımızı umuyorum. Her oyuncu Şampiyonlar Ligi\'nde oynamayı hayal eder. Bu yıl da bize nasip oldu. Şampiyonlar Ligi\'nde bütün dünya seni izliyor. Takım olarak her maça iyi konsantrasyon sağlıyoruz. Karşılaşmak istediğim bir rakip var. Bayern Münih olursa bütün sülalem oraya gelir. Benim sülalem bütün stadı doldurur. O yüzden Bayern Münih ile olmasını isterim\" dedi.

\"HOCAMIZ BANA GÜVENİYOR VE FARKLI GÖREVLER VERİYOR\"

Farklı mevkilerde oynayabildiğini söyleyen Sinan Gümüş şöyle konuştu: \"Sağ kanat oynadım, sol kanat oynadım. Son zamanlarda forvet eksikliğinden dolayı hocamız bana orada görev verdi. Hocamız bana güveniyor ve farklı görevler veriyor. Hocamız bana nerede görev verirse orada oynar ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Fatih hocanın gelişinden sonra hem benim hem de Galatasaray için çok şey değişti. Seviye atladığımı söyleyebilirim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana her konuda yardımcı oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da beraber çalışır ve daha iyi bir Sinan görürüz.\"

