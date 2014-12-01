Sinan Engin'e 'Fenerli' dedi, TRT'deki işinden oldu

TRT'de çalışan spor muhabiri Murat Bereket, Beyaz TV'de yorumcluk yapan Sinan Engin'e 'Fenerli' dediği için işini kaybettiğini iddia etti.

Attığı bir tweet sonrası Engin ve aynı Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisini arayarak tehdit ettiğini ileri süren Bereket, "İki isim ile mahkemede hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

Bereket'in twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle "Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı ikinize de suç duyurusunda bulunuyorum. Dün TRT Spor Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ü arayacağınızı söyleyip beni işimle tehdit ettiniz ve bugün işimden gönderildim. Neden mi attığım tweet yüzünden ikinizle de mahkemede hesaplaşacağım.



Ayrı ayrı tehditlerinizle ancak korkakları susturabilirsiniz. Maddi manevi tazminatları ikinizi de kuruşu kuruşuna ödeteceğim. Bir laf da beni bir tweetle gönderen Nasuhi Güngör Başkanıma; yazdığım tweet 'Sinan Engin çok büyük fenerli' fikrimin arkasındayım."