Sinan Engin: Beşiktaş gününde olursa Dortmund'un içinden geçer; milli maçta gördük, neredeydi Haaland?

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve menajeri Sinan Engin, Siyah-beyazlıların çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile karşılaşacağı maçla ilgili konuştu ve "Beşiktaş gününde olursa, Dortmund'un içinden geçer" dedi. Alman takımının Norveçli yıldızı Erling Haaland'a da değinen Engin, "Milli maçta gördük, neredeydi Haaland?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e iyi başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi çarşamba günü Dortmund maçı ile açacak.

Beşiktaş'ta özellikle Pjanic'in takıma katılmasıyla beraber taşlar yerine oturdu ancak Dortmund maçından önce Vida'nın sakatlanması tüm planlarını alt üst etti.

Hücum gücüyle dikkat çeken Dortmund karşısında savunmanın bel kemiği Vida'dan yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta Wellinton ve Montero ikilisinin ilk 11'de görev yapması bekleniyor.

Kritik maç öncesinde Dortmund cephesinde ise tam bir Haaland fırtınası esiyor. Bu sezon Dortmund forması altında 6 maça çıkan Haaland, 8 golün altına imza atıp, 4 de asist yaparak sınırları zorlamaya devam ediyor.

"Beşiktaş, gününde olursa Dortmund'un içinden geçer"

Beyaz TV'de yayımlanan Beyaz Futbol programında Beşiktaş'ın performansını ve çarşamba günü Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını değerlendiren Sinan Engin, "Beşiktaş'ı izlerken PSG'yi izliyoruz sandım. Beşiktaş ve Dortmund, iki denk takımın maçını merak ediyorum. Beşiktaş gününde olursa Dortmund'un içinden geçer. Çarşamba günü ne olacağını göreceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın Haaland'ı durdurabileceğini ifade eden Sinan Engin, "Haaland'ı Milli maçta da gördük, neredeydi Haaland? İyi organize olursak, iyi hazırlanırsak Haaland'ı yine tutabilir Beşiktaş. Zaten Sergen onların hepsini çok iyi yapacaktır" dedi.