Sinan Çetin'in mekanında 'tahliye' gerginliği; kendilerini restorana kilitleyip tiner döktüler

Beyoğlu’nda yönetmen Sinan Çetin’e ait olduğu belirtilen mekanın kiracıları ile memurlar arasında tahliye gerginliği yaşandı. Mahkemenin tahliye kararı üzerine işletmeci ve çalışanlar kendilerini restorana kilitleyerek, kendilerini yakmakla tehdit etti. Polisin ikna çabaları sonuçsuz kalınca, şahıslar, itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılması sonrasında gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, dün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi General Yazgan Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Yönetmen Sinan Çetin’e ait olduğu öğrenilen mekanı 4 yıldır işleten Mehmet Demirağ, bir süre önce Çetin’e bir miktar borçlandı. Borcun ödenmemesi üzerine Çetin tahliye davası açtı. Dava devam ederken Demirağ, Çetin ile bir protokol anlaşması imzaladı. Demirağ'ın iddiasına göre mekandan tahliye edilmemesi şartıyla borcunun bir kısmını ödeyerek, bir kısmını da senet yaptı. Bu şekilde bir anlaşma yapılmasına rağmen tahliye davası devam ettirilerek mahkemeden mekanın tahliye edilmesi yönüne karar çıktı. Kararın çıkması üzerine tahliye memurları Çetin’in avukatı ve zabıta ekipleriyle birlikte mekanı boşaltmak istedi.

Kendilerini restorana kilitleyip tiner döktüler

Tahliye memurları, işletmeciye ve ortağına mahkemenin tahliye kararını gösterdi. Ancak işletmeci Demirağ, kararın hukuksuz olduğunu iddia ederek mekanın tahliyesine izin vermedi. Tahliye memurları da durumu polise bildirdi. İhbar üzerinepolis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından işletmecinin ortağı Mustafa Ekici ve çalışanlar kendilerini mekana kilitledi. Bunun üzerine polis ekipleri içeridekileri ikna etmek için çalışmalara başladı. Kendilerini mekana kilitleyenler bu esnada restorana tiner dökerek, tahliye kararından vazgeçilmemesi durumunda kendilerini yakacaklarını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabaları sonuçsuz kalınca itfaiye ekipleri mekanın kilitli olan kapısını kırdı. Kapının kırılmasının ardından polis içeriye girdi.

Arbede yaşandı

Şahıslar gözaltına alınacağı esnada polis direndi. Bunun üzerine şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonucunda işletmeci Demirbağ’ın ortağı Ekici ve 4 çalışan gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Olay nedeniyle sokak başları çevik kuvvet polisleriyle kapatılırken, olası bir olumsuzluğa karşın da önlem alındı. Olayın ardından mekan, içerisindeki malzemelerin kamyonete aktartılması sonucu tahliye edildi.

Taksim’de Sinan Çetin’in sahibi olduğu mekanı 4 yıldır işleten, Mehmet Demirağ, “Bu süreçte çok sıkıntılar çektim. En son Ocak ayında Sinan Çetin’in kendisiyle bir anlaşmada bulunduk. Anlaşma karşılığında kendisine 150 bin lira, 250 bin lira da senet verdim ve bunun sonucunda kendisiyle tahliye davasından vazgeçeceği şeklinde bir protokol anlaşması yaptık. Sonra protokol anlaşmasını avukatları veya kendisi çalıp, tahliye davasına devam ettiler. Kendi attığı imzayı, kendi avukatına yazdırmış olduğu protokolü kabul etmeyip beni tahliye ettiler. Ortaklarım da bunu hazmedemeyip dükkanı yaktılar. Şu an dükkan yandı ve tahliye edildim. Bu 300 metrekarelik bir mekandan ortalama 2 milyon lira bir zararım var. 3 yıl içinde ise Sinan Çetin’e ortalama 700 bin lira kira bedeli ödedim. 10 gün önce kendisi buraya gelerek, Beyoğlu’nun halini görüp bana çatıya da ruhsat alacağını beyan etti. 1 hafta sonrada bana bunu yaşattı. İçeriye yakan arkadaşlarda polise mukavemet gösterdiği için gözaltına alındı” dedi.