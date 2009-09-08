Sinan Çetin'de ATV'den parasını alamamış

Sinan Çetin, "Avrupa Yakası" oyuncularının kalan yedi bölüm alacaklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sinan Çetin geçtiğimiz akşam Eşi Rebecca Çetin, reklamcı Serdar Erener ve Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen'le Ortaköy Zuma restoranda yemekteydi. Yemek çıkışında neşeli haliyle dikkat çeken Çetin, “Avrupa Yakası” dizisinin oyuncularının kalan yedi bölüm alacağının kendisinden kaynaklanmadığını söyledi. Çetin, "Ben atv'den parayı alırsam oyunculara da vereceğim. Daha para alamadım. Benden kaynaklanan bir sorun yok" dedi.