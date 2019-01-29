Sinan Çetin: Cem Özer'i oyundan atıyoruz

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı filmin çekimlerinde sakatlanan Cem Özer'in hastane masraflarının karşılanmadığı ve Çetin'in yanında olmadığı yönündeki açıklamalarına ünlü yönetmen yanıt verdi. Çetin, "Cem Özer filmde devam etmeyecek. Sözleşmeyi biz fesih ediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz" dedi.

Film setinde yaşadığı kaza sonrası ayağı kırılan Cem Özer tedavi gördüğü hastanede kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. 42 gün hastanede yatan Özer, bu zorlu süreçte filmin yönetmeni Sinan Çetin’in kendisini aramadığını ve setteki hiçbir çalışanın sigortası olmadığını söylemişti.

Hastane masraflarını kendisi karşılayan ünlü oyuncu, Çetin’e sitem etmişti.

"Çok kırıldım"

Cem Özer’in açıklamalarına Sinan Çetin’den cevap geldi. 2.Sayfa programına konuşan Çetin, şunları söyledi:

"Ben çok kırıldım Cem Özer’i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var.

Ben böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum.

Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar… Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar.

Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi ama artık etmeyeceğiz.

Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz fesih ediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz."