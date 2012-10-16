Sinan Çetin: Zarar ettim, artık mesaj veren film çekmem

“Çanakkale Çocukları” filmi için beklediği ilgiyi göremediğini dile getiren yönetmen Sinan Çetin, zarar ettiğini ve artık mesaj veren film çekmeyeceğini söyleyerek “bundan sonra Paris Hilton'la komedi filmi çekeceğim” dedi.

A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal programına konuk olan Sinan Çetin'in açıklamaları şöyle:

'Ben bir barış filmi yaptım'

Bir filme bu kadar ağır saldırının nedeni Çanakkale beklentisinin gerçekleşmemesi. Bir barış filmi yaptım ve onların kafalarında bir efsane vardı. Çanakkale adı altında bile düşmanla barışabiliyorsak bugün ülkemizdeki vatandaşlarımızla neden barışamıyoruz? Film için bana entelektüel destek hiç olmadı. Bu şehit edebiyatı, kahramanlık destanları, insanların ölüme çağrılmasına daha fazla talep var, ben o talebe cevap alamadım. . Danıştığım danışmanlar, bir anne gidip savaştan oğlunu almaz dediler, ben hiçbirini dinlemedim.

'Bundan sonra Paris Hilton'la komedi filmi çekeceğim'

Bundan sonra Paris Hilton ile komedi filmi çekmeyi istiyorum. İnsanlar kahramanlık filmi istiyorlar, tepeye gittiler Türk bayrağı çekilsin istiyorlar. Ben bunu özellikle yaptım, entelektüel namusum gereği yaptım, bunun takdir edilmesini bekledim, yanıldım. Bu ülkede savaşa övgü, negatif milliyetçilik, insanların savaşa çağrılması, savaşın körüklenmesi sırasında, Çanakkale’de düşmanı kucaklayan bir milletin hoşgörüsünün anlaşılmaması ben de maddi manevi yorgunluğa neden oldu.

Sinan Çetin'in katıldığı Jurnal programından bir kesit: