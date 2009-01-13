'Sinan Aygün’den tık yok'

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kulübü’nün İktisat Fakültesi’nde düzenlediği panele katılan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon soruşturmasını ilginç sözlerle eleştirdi.



Cumhuriyet’in eğik bir düzlem üzerinde kaydığını gördüklerini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ben emekli paşaların darbe yaptığı bir dönem hatırlamıyorum.

Belirli bir kitleyi eleştirdi diye birileri gözaltına alınmamalı. Birilerini sindirmek, korkutmak adına böyle şeyler yapamazsınız. ATO Başkanı Sinan Aygün haftada bir, çeşitli açıklamalar yapardı.

Gözaltına alınıp çıktıktan sonra tık yok.

Neden?."