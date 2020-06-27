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Sinan Aygün'den, Mimarlar Odası Başkanı Candan hakkında suç duyurusu

27 Haziran 2020 09:50

Sinan Aygün, ABB tarafından mühürlenen TOGO Kuleleri’yle ilgili Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Kuleler’de 12 gayrimenkulün satışının iptal, bir gayrimenkulün de iade edildiğini ve bankanın kredi limitini kapattığını ifade eden Aygün, “Hakaret, haksız rekabet, görevini kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarını yöneltti.

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