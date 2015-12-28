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Sinan Akçıl: Bu zavallı çocuğa şizofreni raporu alınsın

Çetin Tazeler isimli genç Sinan Akçıl'ın şarkılarını çaldığını iddia ederek dava açmıştı

28 Aralık 2015 13:36

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, şarkı sözlerinin kendisine ait olduğunu öne sürerek dava açan 19 yaşındaki Çetin Tazeler’e Instagram’dan cevap vererek, “Biz derhal şizofreni raporu alınmasını istiyoruz bu zavallı çocuğa” ifadelerini kullandı.

Çetin Tazeler, Sinan Akçıl’ın yanı sıra Gülşen, Hande Yener, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Mabel Matiz, Cem Adrian, Model, Sıla, Murat Boz gibi isimlerin söylediği bazı şarkıları kendisinin yazdığını iddia etmişti.

Sinan Akçıl, ‘Hasta’, ‘Bodrum’, ‘Çöp’ gibi birçok şarkının kendisinin olduğunu söyleyen Tazeler’e tepki göstererek, “Biz derhal şizofreni raporu alınmasını istiyoruz bu zavallı çocuğa... Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Buradan bu güzel şarkılar için hayatımda hiç görmediğim bu büyük yeteneği kutlarım” yorumunu yaptı.

Çetin Tazeler'in Facebook üzerinden şarkıcılara gönderdiğini iddia ettiği şarkılardan bazıları şunlar:

Gülşen'in söylediği: Dan Dan Dan, Bangır Bangır, Ara Sıcak, Yatcaz Kalkcaz, Kendine Müslüman, Acısı Bile Bal, Aşk Cinayet Sever, Aşktan Sabıkalı, Kardan Adam...

Sinan Akçıl'ın söz ve müzik olarak göründüğü Hasta, Bodrum, Çöp, Teşekkürler, Bir Bela, Kapı, Hafıza, Gelemiyorum Yanına, Unutulmuyor, Uzaylı, Yasak Aşk, Fark Atıyor...

Diğer şarkılar: Ya Ya Ya, Biri Var, Türkan.

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