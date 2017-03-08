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Magazin

Sinan Akçıl'dan "Ebru Şallı üzerinden kredi çekti" iddiasına yanıt

Akçıl'ın, eski sevgilisi üzerinden 150 bin lira kredi çekip ve ödemediği iddia edilmişti

08 Mart 2017 21:03

Sinan Akçıl, bir dönem sevgili olduğu Ebru Şallı üzerinden, 150 bin lira kredi çektiği ve ödemediği iddialarına, kişisel Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. Kendisi hakkında haber yapılan programa ağır ithamlarda bulunan Akçıl, konunun tamamen yalan olduğunu söylerken, haber hakkında yasal haklarını kullanacağını da belirtti. 

Magazin dünyasının bir dönem yakından takip ettiği  Şallı ve Akçıl aşkı her ne kadar bitmiş olsa da, bu aşk hakkındaki iddialar devam ediyor.

"Ebru parayı ödemekte zorluk çekti"

Bunlardan bir yenisi de, Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının sunucularından biri olan Seren Serengil tarafından ortaya atıldı.

Ebru Şallı’nın yakın dostu olan Serengil, programda Sinan Akçıl’ın sevgilisi Ebru Şallı üzerinden 150 bin lira kredi çektiğini ve ödemediğini söyledi. Bu tutarın tamamen klip çekimleri için olduğunu Serengil, Ebru Şallı’nın bu parayı ödemekte zorluk çektiğinin de altını çizdi.

"Hukuki süreç derhal başlatıldı"

150 bin liralık kredi haberiyle ilgili akşam saatlerinde Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Akçıl'ın paylaşımı şöyle:

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