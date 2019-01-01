Sinan Akçıl, yeni yıla evli girdi

Şarkıcı Sinan Akçıl, sevgilisi Burcu Kıratlı ile Hollanda'nın Amsterdam kentinde evlendi.

Çiftin yakın dostlarının katıldığı törende, nikâhı Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıydı. Akçıl'ın nikah şahitleri yakın dostları Ercan, Caner, Ertan Torunoğulları ve menajeri Tülay Özçelik, Burcu Kuratlı'nın ise çocukluk arkadaşları Deniz Bilol ve Sercan Yaşar oldu.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, Amsterdam öncesi aile yemeğine katıldı. Akçıl'ın annesi Gaye Çağlayan, Sinan Akçıl'ın anneannesinden kalan 1953 yılında evlenirken taktığı küpelerini, Burcu Kıratlı'ya hediye etti. Bu aile yadigarı çok anlamlı hediye, çifti çok duygulandırdı. Kıratlı nikah günü onlar için anlamı çok büyük olan, küpeleri taktı.