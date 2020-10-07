Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

Şarkıcı Sinan Akçıl, "MS hastalığı için yurt dışında yaşayan bu işin en iyisi bir profesör buldum. Serdar'a gidip onu anlatacağım. Doktorla hemen bir randevu ayarlayıp Serdar'ı iyileştireceğim." dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Akçıl, "Çok heyecanlıyım. Güzel gelişmeler oluyor. Şu anda Serdar Ortaç'ın yanına gidiyorum" diye konuştu. Sinan Akçıl, "MS hastalığı için yurt dışında yaşayan bu işin en iyisi bir profesör buldum. Serdar'a gidip onu anlatacağım. Doktorla hemen bir randevu ayarlayıp Serdar'ı iyileştireceğim. Daha doğrusu vesile olacağım. Son zamanlarda Serdar Ortaç'ın iyileşmesine takmış durumdayım" ifadesini kullandı.