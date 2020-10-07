T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

"Son zamanlarda Serdar Ortaç'ın iyileşmesine takmış durumdayım"

Sinan Akçıl - Serdar Ortaç (soldan sağa)

07 Ekim 2020 15:35

Şarkıcı Sinan Akçıl, "MS hastalığı için yurt dışında yaşayan bu işin en iyisi bir profesör buldum. Serdar'a gidip onu anlatacağım. Doktorla hemen bir randevu ayarlayıp Serdar'ı iyileştireceğim." dedi. 

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Akçıl, "Çok heyecanlıyım. Güzel gelişmeler oluyor. Şu anda Serdar Ortaç'ın yanına gidiyorum" diye konuştu.  Sinan Akçıl, "MS hastalığı için yurt dışında yaşayan bu işin en iyisi bir profesör buldum. Serdar'a gidip onu anlatacağım. Doktorla hemen bir randevu ayarlayıp Serdar'ı iyileştireceğim. Daha doğrusu vesile olacağım. Son zamanlarda Serdar Ortaç'ın iyileşmesine takmış durumdayım" ifadesini kullandı. 

 

 

 

ETİKETLER

Sinan AkçılSerdar OrtaçMSprofesöryurt dışıdoktor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24