Sinan Akçıl 'sahte' hesabı yerine 'gerçek' profilinden yorum yaptı: Sesine kıyamam aşkitommmm

Şarkıcı Sinan Akçıl, konuk olduğu televizyon programında sunucunun Instagram paylaşımı altına, sahip olduğu sahte hesaptan kendisi hakkında yorumda bulundu. Akçıl'ın yorumu sonra sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz TV’de yayınlanan magazin programına konuk olan Sinan Akçıl, programın sunucusu Ceren Akdağ’ın Instagram paylaşımının altına, kendisine 'sevgi cümleleri' kuran bir yorum yazdı.

Sinan Akçıl sahte hesaptan yapacağı bu yorumu yanlışlıkla kendi hesabından yapınca, sosyal medyada gündem oldu.

Akçıl'ın kendi hesabı üzerinden yine kendisini övdüğünü gören kullanıcılar kısa sürede bu durumu tiye alan çok sayıda paylaşımda bulundu.

Benzer bir durum AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Meclis'teki anayasa görüşmelerini "Yeliz Adaley" isimli bir takma isimle Twitter hesabından yayın yaptığı ortaya çıkmıştı.