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"Sinan Akçıl, Justin Bieber'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor"

Rodriguez'in, Sinan Akçıl için Türkiye'ye geleceği konuşuluyor

31 Ekim 2016 16:09

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın, dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber'in eski sevgilisi Alexandre Rodriguez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sinan Akçıl, Miami'de organize edilen Cumhuriyet Coşkusu etkinliğinde sahne almak için Miami'ye gitti. Yakışıklı şarkıcı burada bir de klip çekti. Yeni şarkısının klibini Miami'de çeken Sinan Akçıl, partneri olarak Portoriko asıllı Amerikalı manken Alexandra Rodriguez'i seçti.

Gecce.com'un haberine göre Sinan Akçıl ile Alexandre Rodriguez'in iş arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüş durumda. Rodriguez'in 2 ay önce Bieber'dan ayrıldığı ve Sinan Akçıl için Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.

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