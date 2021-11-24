Sinan Akçıl’ın eşi Burcu Kıratlı'nın 2.5 milyonluk tektaşı çalındı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 2.5 milyon değerindeki evlilik yüzüğü çalındı. Çift, evlerine gelen kuaförün yaptığından şüpheleniyor.

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, şimdilerde hırsızlık şoku yaşıyor. Mahkemeye taşınan olaya göre çiftin, 2.5 milyon TL değerindeki evlilik yüzükleri çalındı. Dekorasyon işleriyle uğraşıp evlerini toparlarken yüzüklerinin çalındığını fark eden ikili, hemen polise başvurdu.

Akşam’ın haberine göre çift, evlerine gelen kuaförün hırsızlık yaptığından şüpheleniyor.

Mahkemenin devam ettiğini söyleyen Burcu Kıratlı, katıldığı bir davette yaşadıkları olayla ilgili olarak, "Benim için çok önemli bir aksesuarımı, evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik" dedi.

Sinan Akçıl gerekli mercilere şikâyet ettiğini açıkladı.