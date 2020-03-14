Sinan Akçıl'dan Emrah'a: Adının başında her ne kadar küçük de olsa...

Son dönemde Emrah’la yaşadığı polemikle gündemde olan şarkıcı Sinan Akçıl, yeni bir açıklamada bulundu.

“Ben albümün mutluluğunu yaşarken enteresan bir atışma oldu aramızda. Artık gerçekten böyle şeyler bana çok komik geliyor" diyen Akçıl, "Bizim sektörde aslında bu çok oluyor. Bizim bu büyük kuşaklarımız bazen duruyor ve bize giydiriyorlar. Ama dediğim gibi adının başında her ne kadar küçük de olsa her zaman büyüğümüzdür” dedi.

Ne olmuştu?

Emrah'ın sette bulunan herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini dile getirmiş, Emrah sosyal medya hesabından bir yanıt vermişti. Sinan Akçıl'ın televizyona çıkarak herkese yalan söylediğini belirten Emrah; “Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez.” ifadelerini kullanmıştı.