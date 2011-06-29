-SİNAMACILARA HOLLYWOOD FIRSATI ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Hollywood'un başarılı yönetmen ve yapımcılarından Brett Ratner, düzenlediği uluslararası yarışmalarla kendini ispatlamak isteyen aktör, prodüksiyon asistanı, fotoğrafçı, model ve tasarımcılara kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ünlü yönetmenin Hollywood çağrısını değerlendirmek isteyenler, Türkçe dil desteği bulunan Talenthouse internet sitesinden başvurularını yapabilecek. Silikon Vadisi merkezli uluslararası bir şirkette pazarlama direktörü olarak görev yapan Burcu Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brett Ratner'ın 'Bitirim İkili'', ''X-Men Son Direniş'', ''Kızıl Ejder'', ''Gün Batarken'', ''Prison Break: Pilot Episode'' ve birçok filmin yönetmenliğini yaptığını söyledi. Bunların yanı sıra Madonna, P. Diddy ve Mariah Carey için de müzik videoları çektiğini anlatan Çetin, ayrıca fotoğrafçılığın da Ratner'ın ilgi duyduğu alanlardan biri olduğunu belirtti. Ünlü yönetmenin çektiği fotoğrafların Amerika'daki bazı magazin dergilerinin kapaklarını süslediğini, moda şirketleri ve reklam kampanyaları için de fotoğraflar çektiğini dile getiren Çetin, Ratner'ın şu anda Ben Stiller, Matthew Broderick, Tea Leoni ve Casey Affleck'in rol aldığı ''Tower Heist''in yönetmenliğini yaptığını kaydetti. -KAZANAN AKTÖRE ROL ŞANSI- Başarılarıyla adından söz ettiren Ratner'ın yeni yetenekleri Hollywood'a kazandırmak amacıyla uluslararası yarışmalar düzenlediğini ifade eden Çetin, bunlardan birinin de yönetmenin kendi yapım şirketinde çekeceği filmde rol vereceği ''aktörler'' için düzenlediği yarışma olduğunu söyledi. Ratner'ın oyunculardan performanslarını gösteren orijinal bir video göndermelerini istediğini bildiren Çetin, ''Katılımcılar herhangi bir performans sunabilir. Ancak ünlü yönetmenin filmlerinden birinin, bir sahnesini yeniden çekmeleri halinde Ratner, buna özel bir önem verecek. Ayrıca performansın daha önce yayınlanmamış olması ve müzik içermemesi gerekiyor'' dedi. Brett Ratner'ın yönetmen, yapımcı ve prodüktörleri de kısa film yarışmasına davet ettiğini belirten Çetin, ''Ünlü yönetmen katılımcılardan yaratıcı, özgün ve seyirciyi kendine çekecek kısa film istiyor. Bunun için özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrencilere sesleniyor, kariyerlerinin başlangıcında uluslararası tanınmışlık elde edebilmeleri için onlara basamakları hızla tırmanmaya yardımcı olacak bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyor'' diye konuştu. Çetin, kazanan yarışmacının prodüksiyon asistanı olacağını, 2 gün boyunca sahne arkasında Ratner'den profesyonel ve çok değerli tavsiyeleri alma fırsatı yakalayacağını kaydetti. -LOS ANGELES'TA FOTOĞRAF ÇEKİMİ- Burcu Çetin, Al Pacino, Kirk Douglas, Hugh Jackman, Mariah Carey ve Jessica Simpson gibi ünlü isimlerin fotoğraflarını çeken Ratner'ın fotoğrafçılara da şans vererek, ''Treats Magazin''de onunla çalışmak isteyenleri Los Angeles'ta fotoğraf çekimine davet ettiğini bildirdi. İlgilenenlerin yaratıcılıklarını gösteren orijinal bir portre fotoğraf göndermelerinin yeterli olacağını ifade eden Çetin, ''Kazanan ayrıca sektörün en profesyonel fotoğrafçısından çok değerli tavsiyeler alabilmek için kaçırılmayacak fırsat yakalayacak. Çekimler Los Angeles'ta gerçekleşecek ve Treats Magazin'in 3. sayısında yer verilecek'' diye konuştu. Ünlü yönetmenin çeşitli ülkelerden modellere yurt dışı imkanı da tanıdığını anlatan Çetin, yarışmada seçilen modelin, Los Angeles'ta Ratner tarafından çekilecek fotoğraflarının yine aynı derginin 3. sayısında yayınlanacağını belirtti. Çetin, her iki yarışmada en yüksek oyu alan 5 katılımcının, bunların yanı sıra imzalı Rat Entertainment DVD ve 1 yıllık Treats Magazin üyeliği (4 sayı) kazanacağını bildirdi. Dünyanın her yerinde ünlü isimlerin tasarımcılara çağrıda bulunduğunu, Ratner'ın da bu geleneğe uyduğunu ifade eden Çetin, ''Ratner, kendi yapım şirketi Rat Entertainment için yeni bir kimlik arıyor ve grafik tasarımcılar, illüstratörler, animatörleri animasyonlu logo dizaynı yapmaya davet ediyor. Seçilen tasarım Rat Entertainment için animasyonlu logo olarak kullanılacak. Kazanan, sanatsal yaratımı için bin dolar alacak. En yüksek oyu alan 5 yarışmacı imzalı Rat Entertainment DVD'si kazanacak'' dedi. Çetin, ünlü yönetmenin düzenlediği yarışmalarla ilgilenenlerin 25 Temmuz'a kadar Türkçe dil desteği olan Talenthouse internet sitesinden başvuru yapabileceğini, yarışmalarda başarılı olanlara seyahat ve iki gün konaklama imkanı sağlanacağını sözlerine ekledi.