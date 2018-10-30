"Sinagoga yapılan saldırıda Trump'ın da suçu var"

T24 Haber Merkezi

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pittsburgh'da bir sinagoga yapılan saldırıyla ilgili olarak açıklamalarını ağır bir dille eleştirdi. Bloomberg, ABD'de şiddet ve nefret eylemlerinde artış görülmesinde Trump'ın da suçu olduğunu belirtti.

''O gidip insanları bağırmaya ve nefret etmeye teşvik ettiğinde kötü şeyler oluyor ve işte sonuçlarını gördünüz'' diyen Bloomberg, ''Başkan birleştirici olmalı'' yorumunda bulundu.

Eski belediye başkanı aynı zamanda ''Her cumhuriyetçi ırkçı değil, partideki herkes Trump'ı desteklemiyor'' açıklamalarında da bulundu.

Birçok ABD'li uzman Bloomberg'in 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olacağını düşünüyor.

Pittsburgh'da bir sinagoga yapılan silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.