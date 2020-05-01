Sina yarımadasında Mısır ordusuna saldırı: 10 asker öldü veya yaralandı

T24 Dış Haberler

Mısır ordusu, Sina yarımadasının kuzeyinde bir zırhlı aracının saldırıya uğradığını ve 10 askerin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Ordu sözcüsü Tamer el-Rifay, Bir el-Abed'deki saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir yüksek rütbeli asker de olduğunu açıkladı ancak 10 kişiden kaçının ölü, kaçının yaralı olduğu hakkında bir detay sunmadı.

Ramazan ayında meydana gelen saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin Abdülfettah es-Sisi liderliğindeki darbe ile devrilmesinden bu yana Mısır ordusu, Sina yarımadasında düzeni sağlamaya çalışıyor.

Bölgede 2013'ten bu yana meydana gelen çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetti.