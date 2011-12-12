-Şimşek'ten öğretmenlere müjde BATMAN (A.A) - 11.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öğretmen maaşlarının ocak ayından itibaren enflasyon ve toplu görüşmede belirlenecek oranda artacağını söyledi. Şimşek, yaptığı açıklamada, Beşiri Devlet Hastanesi, spor salonu ve kız öğrenci yurdunun temel atma töreninde milli eğitim alanında yapılan yatırımlara değindi. Hükümet olarak göreve geldiklerinde her ile bir üniversite yaptıklarını belirten Şimşek, fiziki iyileştirmelerin yanı sıra ücretlerde de iyileştirmeler yaptıklarını bildirdi. Şimşek, ''Öğretmenlerin 2002 yılında aldığı maaş 470 liraydı ve 165 lira da ek ders ücreti alıyorlardı. Bugün yaklaşık bin 600 lira en düşük öğretmen maaşı ve 457 lira da ek ders ücreti alıyorlar. Öğretmenlerimizin maaşı ocaktan itibaren de enflasyon oranında artacak. Dolasıyla sadece biz fiziki mekan yapmıyoruz. Sadece okul yapmıyoruz. Biz orada eğitim veren öğretmenlerimize de önem veriyoruz. Bu nedenle kendilerine bu imkanı sağlıyoruz'' dedi. Şimşek, ''Bugün yaptığınız açıklama çerçevesinde, ocak ayındaki artış, öğretmenlere yönelik farklı bir uygulama gibi algılandı. Hükümetin öğretmenlere farklı bir çalışması mı olacak?'' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: ''Hayır. Bugün yapmış olduğum açıklama çerçevesinde enflasyon oranında bir artış olacak dedim. Öğretmenlerimizin maaşları, memurlarla yapılacak toplu görüşmeden çıkacak oran ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak artacak. Bugün bu konuda yaptığım açıklama bazı yayın organlarında eksik olarak yer aldı. Dolayısıyla kamuoyunda yanlış bir algılama olmaması için konuya açıklık getirmek istedim.''