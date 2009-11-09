Şimşek'ten Kılıçdaroğlu'na: İngiliz Mehmet değilim

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine "İngiliz Mehmet" diyen CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na, "İngiliz Mehmet değilim. Batman'ın Gercüş ilçesi Arıca köyü doğumlu, Hasan oğlu Mehmet Şimşek'im" karşılığını verdi.



Şimşek, bir Bakanın kız kardeşinin yeşil karta muhtaç düzeyde fakir olabileceğini de ifade etti.



Maliye Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun dün Denizli'de katıldığı bir toplantıda kendisini hedef alan "Kemal Unakıtan'dan sonra şimdi bir bakan daha var. İngiliz Mehmet. İngiliz Mehmet'in kız kardeşi de yeşil kartlı" şeklindeki sözleriyle ilgili olarak AA'nın sorularını yanıtladı.



"Kılıçdaroğlu'nun, Denizli'de sadece kendisini alkışlayan küçük bir kalabalığa hitabında adımı ve kardeşimi mesele yaptığını üzülerek okudum" diyen Şimşek, mağlup belediye başkan adayı olarak nitelendirdiği Kılıçdaroğlu'nun AK Parti, hükümet ve şahsı hakkındaki iddialarının kahvehane söylemi seviyesinden öteye gitmediğini söyledi.



Kılıçdaroğlu'nun kendisine cevap verilmesini hak etmediğini, ancak kamuoyunda olası yanlış anlaşılmalara meydan vermek istemediğini kaydeden Bakan Şimşek, yeşil kart iddialarıyla ilgili olarak, "Söz konusu konuşmada adı geçen ablam, yıllar önce eşini kaybetmiş, halen kızının yanında Batman'da yaşayan ve yaşlılık maaşı dışında hiçbir geliri olmayan, 68 yaşında sade bir Türk vatandaşıdır. Kemal Kılıçdaroğlu, bir bakanın kız kardeşinin yeşil karta muhtaç düzeyde fakir olabileceğini neden anlamamaktadır? Çünkü Kemal Bey'in zihniyetine göre kişiler bakan olunca bütün akrabaları da zengin olur. Halbuki bu kendisinin karşı olduğunu iddia ettiği bir yolsuzluk düzenidir ve Kemal Kılıçdaroğlu bu söylemleriyle bir anlamda yolsuzluk düzeninin savunuculuğunu yapmıştır. Kendisini kınıyor ve aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.



Çifte vatandaşlık



Bakan Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun İngiliz vatandaşı olmasıyla ilgili eleştirilerini yanıtlarken de, kendisinin AK Parti Gaziantep milletvekili seçilmeden önce uluslararası bir finans kuruluşunda Londra merkezli üst düzey yöneticilik yaptığına dikkat çekti.



Burada, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki bir çok gelişmekte olan ülkenin makroekonomik analizinden sorumlu birimin başkanı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Daha önce de beyan ettiğim gibi Anayasanın ve Vatandaşlık Kanununun verdiği hak uyarınca ve ilgili makamlardan izin alarak çifte vatandaş oldum. Yaptığım işin gereği sürekli iş seyahatlerine çıkan birisi olarak çifte vatandaşlığım bana büyük kolaylıklar sağladı. 1980'li yılların başından bu yana hükümetlerimizin yurt dışında yaşayan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızı çifte vatandaşlığa teşvik ettiği de bir gerçektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ucuz polemiğinde iddia ettiği gibi İngiliz Mehmet değilim. Batman'ın Gercüş İlçesi Arıca köyü doğumlu, Hasan oğlu Mehmet Şimşek'im. Yurtseverliğim ve Türkiye'ye bağlılığım da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzeysiz terazisine gelmeyecek kadar güçlü ve sağlamdır" dedi.



Kılıçdaroğlu ne demişti?



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'deki "Yolsuzluk ve Yoksulluk Kıskacında Türkiye" konulu konferansta, Maliye Bakanı Şimşek'in kardeşinin yeşil kartı bulunduğunu ifade ederek, "Kemal Unatıkan'dan sonra şimdi bir bakan daha var. İngiliz Mehmet. İngiliz Mehmet'in kız kardeşi de yeşil kartlı. Biz yeşil kartı kime veriyorduk? Geliri düşük ailelere vermiyor muyduk? Peki biz sormayacak mıyız İngiliz Mehmet'e, (bu ne tablo) demeyecek miyiz? Soracağız, sormak zorundayız. Soracağız ki gerçekler ortaya çıksın. O yoksulların sırtından birilerinin doymasına izin vermeyeceğiz. Yoksulluğun sömürü aracı haline gelmesine de izin vermeyeceğiz. Bunu yaptığımız zaman demokrasiyi Türkiye'de kökleştirmiş olacağız. Yolsuzluk yapana af yok" demişti..



AA'nın haberine göre, Maliye Bakanı Şimşek'in ablası yeşil kartı Bakan Şimşek Türkiye'ye gelmeden aldı.