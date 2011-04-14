-ŞİMŞEK'TEN 3 MADALYA KAZAN (A.A) - 14.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda bayanlar 63 kiloda mücadele eden Sibel Şimşek, koparmada kazandığı gümüş madalyanın ardından silkme ve toplamda bronz madalyaları boynuna astı. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nın 4. gününde 63 kilo bayanlarda podyuma çıkan Sibel Şimşek, koparmada iki Rus haltercinin arasına girerek gümüş madalyaya uzanırken, bunu silkme ve toplamda yapamadı, ancak üçüncü olarak 2 bronz madalyanın daha sahibi oldu. Silkmede ilk hakkında 130 kiloyu başarıyla kaldıran Şimşek, ikinci hakkında halter barının ağırlığını 7 kilo birden artırarak 137'ye çıkardı. Bu kiloyu ikinci ve üçüncü hakkında da geçemedi ve bronz madalyada kaldı. Bu kiloda kiloda birinciliği Rusya'dan Shainova 141 kilo ile alırken, gümüş madalyaya 133 kilo kaldırışıyla yine Rus halterci Tsarukaeva ulaştı. Aynı kiloda toplamda da ilk üç değişmedi. 245'er kiloyu kaldıran Rus halterci Shainova birinci, Tsarukaeva ise ikincilik kürsüsüne çıktı. -ŞAHİN'DEN KUTLAMA- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş'u telefonla arayarak, başarılarından dolayı tüm sporcuları kutladı. -HALTERCİLERDEN ZİYARET- Halter Milli Takımı sporcuları ve yöneticileri, yarışma öncesinde Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek, Başkonsolos Ahmet Akıntı'ya, şampiyona boyunca gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.