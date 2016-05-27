Şimşek’in yetkilerine bir tırpan daha: Başbakan Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu doğrudan kendine bağladı

Başbakan Binali Yıldırım, daha önce Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında çalışan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) yapısını değiştirerek doğrudan kendisine bağladı. 64. hükümet döneminde tek başbakan yardımcısı bulunan kurula Şimşek’in yetkilerinin bir kısmının devredildiği Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de dahil edildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan başbakanlık genelgesi ile çeşitli kurul ve komisyonların üyeleri yeniden düzenlendi. Önceki hükümet döneminde “kurul üyesi başbakan yardımcısı olarak” Şimşek’in başkanlık yaptığı EKK, doğrudan Başbakan Yıldırım’a bağlanırken kurula ikinci bir başbakan yardımcısı olarak Canikli de dahil edildi.

Daha önce de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Şimşek’in yetki alanından çıkarılarak Başbakan Yardımcısı Canikli’ye devredilmişti.

Başkanlık genelgesine göre, Başbakan Yıldırım’ın bulunmadığı toplantılarda EKK’ya Şimşek başkanlık edecek. Sekretaryası, Şimşek’e bağlı Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan ve 28 Şubat 2009 tarihinde 5838 sayılı Kanun ile kurulan EKK üyeleri şunlar:

Başbakan yardımcıları Nurettin Canikli ve Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ile Maliye Bakanı.

Diğer kurullardaki görev dağılımları

Genelgeyle, Yüksek Planlama, Özelleştirme Yüksek, Savunma Sanayii, Ekonomi Koordinasyon, Para-Kredi Koordinasyon ile Reformların Koordinasyonu ve Yatırımların İzlemesi Kurulu'nda görev alacak bakanlar da belirlendi:

Yüksek Planlama Kurulu

Başkan: Başbakan Binali Yıldırım

Üyeler: Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Mehmet Şimşek, Kalkınma, Enerji, Maliye, Orman ve Su ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları.

Özelleştirme Yüksek Kurulu

Başkan: Başbakan Yıldırım

Üyeler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları.

Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu

Başkan: Başbakan Yıldırım

Üyeler: Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Maliye ve Milli Savunma Bakanı.

Para-Kredi Koordinasyon Kurulu

Başkan: Başbakan Yardımcısı Şimşek

Üyeler: Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Maliye Bakanı.

Reformların Koordinasyonu ve Yatırımların İzlenmesi Kurulu

Başkan: Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli

Üyeler: Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma ve Maliye Bakanları.

Piyasalar yakından takip ediyor

Şimşek’in yetkilerinin azaltılarak bir kısmının Canikli’ye devredilmesi ve son olarak da EKK’daki değişiklikler ekonomi çevrelerinde “Şimşek’in ekonomi yönetimindeki ağırlığı azaltılıyor” şeklinde yorumlandı.

BusinessHT'ye değerlendirmelerde bulunan analistler piyasaların Şimşek'in görev alanında yapılan değişiklikleri yakından takip ettiğini belirtti.

Şimşek'in yeni kabinedeki rolünün değişmesinin "kimse için sürpriz olmadığını" söyleyen Citigroup stratejisti Luis Costa, "Bence yeni ekonomi takımının ekseninin Şimşek'ten uzaklaştığı oldukça açık ve artık Erdoğan'ın ekonomi danışmanları takımda" dedi.

Berenberg Türkiye Ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland de Şimşek'in kabinede yer almasının genel olarak pozitif olduğunu ancak sorumluluklarının kısıtlanmış olmasının bankaların ve sermaye piyasalarının nasıl regüle edileceğine dair soru işaretleri yarattığını söyledi.

Nomura CEEMEA Stratejisti Timothy Ash ise daha iyimser. Ash Şimşek'in kabine olmasının hala artı olduğuna vurgu yaparak, Şimşek'in yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan gibi reform yanlısı isimlerin kabinede olduğuna dikkat çekti. Ayrıca geçen ay göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya şans verilmesi gerektiğini söyledi.

"Erdoğan hala yönetimde daha ortodoks isimlere yer vermesi gerektiğini anlıyor" diyen stratejist, cumhurbaşkanının makul kamu maliyesinin önemli olduğunu anladığını ve yabancı yatırıma değer verdiğini söyledi.

Ash'e göre, yapısal reform ajandası yavaşlasa da makul finansallar, güçlü bankalar, demografik özellikler, büyüme dinamizmi ve çeşitlendirilmiş ticaret yapısı gibi kredi açısından olumlu göstergeler hala mevcut.

'Risk primi artabilir'

Berenberg'den Wolf-Fabian, Şimşek'in görevlerinin bir kısmını devralan Canikli'nin de finansal düzenlemeler konusunda deneyimi olduğunu, ancak Şimşek'in özel sektör açısından sahip olduğu kredibiliteye sahip olmadığını söyledi.

Wolf-Fabian, "Bu durum hala büyük oranda yabancı sermayeye bağlı olan bir ekonomi için önemli. Türkiye ekonomisi için yatırımcı algısı önemli olduğundan banka düzenlemeleri ve parayı bu ülkeye yönlendirmek hassas bir konu" dedi.

Ekonomist, Merkez Bankası ve kamu bankalarına ilişkin düzenleme yetkisinin bankaları ve sermaye piyasalarını düzenleme yetkisinden ayırmanın makroihtiyati politikaları karmaşıklaştırabileceğine de dikkat çekti.

Ayrca bankaların ve finansal piyasaların önümüzdeki dönemde nasıl kontrol edileceğini tahmin etmesinin zorlaşmasının, "en azından Canikli'nin ajandasının ve Merkez Bankası'yla ilişkisinin Şimşek'in olduğu kadar profesyonel olup olmayacağı" belli olana kadar Türk varlıklarını fiyatlamayı zorlaştırabileceğini ve risk primini artırabileceğini söyledi.