-ŞİMŞEK: ''ZORLA KEPENK KAPATTIRMAK ZULÜMDÜR'' ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güneydoğu'da vatandaşa zorla kepenk kapattırıldığını ve bunun da bir zulüm olduğunu söyledi. Kanal 24'de bir programa katılan Şimşek, seçim bölgesi Batman ve Güneydoğu'da yaşanan son gelişmelerin vatandaşın tercihi olmadığını ifade etti. Son günlerde yaşanan olaylarla ilgili ''Vatandaş nezdinde gerçekten ne böyle bir mazeret var, ne de vatandaşın desteği var'' diyen Şimşek, tamamen tehdit ve şiddetle mevcut resmin ortaya konulduğunu belirtti. Ekranlara yansıyan resmin de vatandaşın tercihi olmadığını kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: ''Vatandaşa, zorla kepenk kapattırılıyor. Bu vatandaşa bir zulümdür. Zaten esnaf zor kanaat geçiniyor. Herkesin işi var, gücü var, maaş ödemesi lazım. Bunlarda bahaneler bitmez. Hiç yoksa yıl dönümlerini kutluyorlar. Sözde vatandaşın huzuru, refahı, hakları için yola çıkanların, vatandaşa ne kadar zulüm yaptığının sürecini yaşıyoruz. Bu olup bitenler Batmanlı, Diyarbakırlı hemşehrilerim için haksızlıktır. Sokak görüntüleri, Batman'ın gerçek resmini ve vatandaşın gerçek taleplerini yansıtmıyor.'' Herşeyin siyasetin kendi mecrasında yürümesini istediklerini dile getiren Şimşek, bir soru üzerine, 12 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğini sağlayacaklarını ve vatandaşın seçimlerde hür bir şekilde iradesini ortaya koyacağını belirtti. -CARİ AÇIK- Bakan Şimşek, cari açıkla ilgili görüşlerini anlatırken de, cari açığın en önemli nedeninin enerjide dışa bağımlılık olduğunu vurguladı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Şimşek, şunları söyledi: ''Enerjiyle ilgili projeler hazırladık. Suyumuzu elektriğe dönüştürecek projeler devreye giriyor. Rüzgar enerjisiyle ilgili de çok sayıda proje uygulamada. Diğer yandan katma değeri yüksek ürünler üretmek için AR-GE'ye büyük önem veriyoruz. AR-GE harcamalarımız arttı. Savunma sanayinde eskiden sadece kendi ihtiyacımızın yüzde 25'ini içeriden temin ediyor, yüzde 75'ini dışarıdan alıyorduk. Şimdi araştırma geliştirmenin de etkisiyle Türkiye, savunma sanayi ihtiyacının yüzde 50'sini içeriden temin ediyor, yüzde 50'sini dışarıdan alıyor. Hatta çeşitli ülkelere savunma sanayi ürünleri ihraç ediyoruz. Bu ülke CHP döneminde benzin, yağ kuyruklarından çok çekmiş. Ama bugün petrol fiyatı 120 dolar olmasına rağmen, AK Parti'nin bu işi ne kadar iyi gösterdiğinin işareti olarak en ufak bir sorun yaşamıyoruz.''