-ŞİMŞEK : ''YAZILIP ÇİZİLENLER TAMAMEN FARAZİ'' GAZİANTEP (A.A) - 27.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektrikli otomobillere uygulanacak vergi konusunda çalıştıklarını belirterek, basında buna ilişkin çıkan haberlerin "tamamen farazi" olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, Gaziantep'te İpekyolu Kalkınma Ajansı'nı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çalışmalarından dolayı İpekyol Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bülent Özkan'ı tebrik eden Şimşek, kalkınma ajansları yoluyla yerel dinamikleri harekete geçirmenin, bölgesel kalkınmışlık farkını azaltmanın önemini vurguladı. Şimşek, şöyle konuştu: ''Bölgesel kalkınmışlık farklarının azaltılması Türkiye'nin çok önemli bir hedefi. Bu çerçevede gerek yatırımcıları yönlendirme gerek yatırımcılara hibe anlamında birtakım mali desteklerin sağlanması çok önemli. Buradaki girişimcilik kültürü çok daha güçlü bir şekilde ön plana çıkmış, ama bölge açısından da itici güç olmak lazım. Bunda sizin rolünüz çok büyük olacak.'' Bölgesel kalkınma ajansları, onların geliştirdiği projeler ve verdikleri desteklerin çok iyi enstrüman olduğunu ifade eden Şimşek, ''Bölgesel kalkınma projelerine tahsis ettiğimiz kaynakların daha sonra belki bölgesel kalkınma ajansları yoluyla da kısmen kullanılması yoluna gidilebilir'' dedi. -ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VERGİSİ- Soruları da yanıtlayan Maliye Bakanı Şimşek, ''Elektrikli otomobillere yüzde 37 vergi konusunda endişeler var. Maliye Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yapacak mı?'' sorusuna karşılık, şunları kaydetti: ''Bizim bir çalışmamız var. Ama şu anda basına yansıdığı çerçevede değil. Biz çevre etkisini de dikkate alıp bir vergilendirme sisteminin geliştirilmesi hususunda bundan aslında bir yıl önce bir çalışma başlattık. Nihai karar aşamasına gelince bunu o zaman paylaşırız. Ama şu aşamada basında yazılıp çizilenler, en azından vergi boyutuyla şu anda tamamen farazi, yani tamamen kurgusal. Biz henüz çalışmamızı tamamlamadık. Tamamladığımızda biz sistem geliştireceğiz gerek tam elektrikli otomobiller için gerek hibrit otomobiller için veya taşıtlar için bir model oluşturmaya çalışacağız. Bunu yaparken herkesle de bütün paydaşlarla görüşeceğiz. En sonunda Ekonomi Koordinasyon Kuruluna gelecek. Ondan sonra da bir şekil verilecek, ama şu an itibariyle tamamlanmış bir çalışma yok.''