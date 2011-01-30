-ŞİMŞEK WALL STREET JOURNAL'A KONUŞTU NEW YORK (A.A) - 30.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde çıkan bir demecinde, ''Çin, para biriminin değerini düşük tutarak haksız avantaj sağlıyor'' ifadesini kullandı. Bakan Mehmet Şimşek'in Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları sırasında WSJ'ye verdiği bir mülakat gazetenin internet sayfasında çıktı. Haberde, Şimşek'in ''ABD ve Çin'in aktif olarak para birimlerinin değerini düşük tutmaya çalışıp çalışmadıklarının öneminin olmadığı, ancak bunun sonucunun gelişmekte olan ülkeler açısından güçlük yarattığını'' söylediği belirtildi. Gazete, Şimşek'in, Çin'in kendi döviz kurunu bilerek düşürdüğünü ve bu durumun da ''Türkiye gibi aynı ürünler için aynı pazarlarda yarışan ülkeler karşısında Çin'e haksız avantaj sağladığını'' düşündüğünü yazdı. Haberde Şimşek'in bu durumla ilgili olarak, ''Başka hangi nedenle bir ülke 3 trilyon dolara yakın bir döviz rezervi biriktirir? Bunun nedeni oldukça açık'' dediğini de kaydetti. Haberde Şimşek'in ABD Merkez Bankası'nın politikasını ise fazla eleştirmediği, ABD'nin kendi para birimini kasten düşürmeye çalıştığını (manipule etmeye çalıştığını) düşünmediğini, ancak ABD'nin uyguladığı döviz kuru politikasının sonuçlarının da Türkiye açısından oldukça olumsuz olduğunu söylediği vurgulandı. Gazete Şimşek'in gevşek para politikası izleyen Avrupa Merkez Bankası'nı da eleştirmekten kaçındığını belirterek bu durumun anlaşılabilir olduğunu söylediğini kaydetti. Türkiye'nin yıllık cari açığının Aralık 2010'da, artan petrol ithalatının maliyeti nedeniyle yüzde 78 oranında arttığını yazan gazete, Şimşek'in Türkiye'nin bu yılki petrol ithalatı faturasının, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 5'ine yakın olacağını söylediğini de kaydetti. Şimşek'in Türkiye'de Merkez Bankası'nın izlediği geleneksel olmayan para politikasını açıkça desteklediğini de yazan gazete, Bakan'ın ''Türkiye'de istedikleri son şeyin başka bir ani yükseliş ve düşüş olduğunu, bu anlamda geçmişte yaşananları geride bırakmak istediklerini'' söylediği bildirildi. Bakan Şimşek'in Türkiye ile Tunus ve Mısır arasında paralellik kurulamayacağını vurguladığını da yazan gazete, Bakanın AK Parti'nin çok daha fazla demokratik meşruiyeti bulunmasının ve 2002'den bu yana seçimleri hep kazanmasının yanısıra yoksulluğu yenmede de daha fazla ilerleme sağladığını vurguladığını kaydetti. -''TÜRKİYE AVRUPA'DAN AYRIŞTI''- ZÜRİH - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl, ekonomik olarak Avrupa'dan pozitif anlamda ayrışmaya gittiğini söyledi. Bakan Şimşek, Zürih'te İsviçre'deki Türk işadamlarıyla biraraya geldi. Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem bütçe açığını daraltarak, hem de yatırım yaparak Avrupa'dan ayrıştığını vurguladı. Türkiye'ye ilişkin, yabancılar arasında çok yüksek düzeyde bir güvenin bulunduğunu belirten Şimşek, Davos toplantılarında Türkiye'nin başarı hikayesini paylaştıklarını kaydetti. Kriz döneminin Türkiye için bir ''stres testi'' olduğunu anlatan Şimşek, bu testten başarıyla çıktıklarını söyledi. Türkiye ekonomisinin geçen yıl ortalama yüzde 8 büyüdüğünün altını çizen Şimşek, bunun Avro Bölgesinin 4 katı bir büyüme olduğunu kaydetti. Şimşek, Türkiye'nin milli gelirinin 2014 yılında 1 trilyon doları aşacağını da vurguladı. Türkiye'de demokratik standartları Avrupa seviyesine çıkartma çabası içinde olduklarını ifade eden şimşek, daha az vergi toplamalarına rağmen, sağlıkta, Kuzey Avrupa ülkeleriyle aynı standartlarda hizmet verdiklerini söyledi. -SORULAR- Maliye Bakanı Şimşek, bir soru üzerine Türkiye'nin kredi notunun ''yatırım yapılabilir'' düzeyinin bir kademe altında olduğunu, ancak piyasaların, Türkiye'nin varlıklarını fiyatlandırmasına bakıldığında ''yatırım yapılabilir'' düzeyin üzerinde bulunduğunu söyledi. Şimşek, Türkiye'nin ''A'' Notu'na sahip bir çok ülkeden daha iyi durumda bulunduğunu belirterek, reyting kuruluşlarının ''AAA'' notu verdikleri bir çok kurumun battığını, bir çok ülkenin de zor durumda bulunduğunu hatırlattı. -FACEBOOK'TAN BAKAN ŞİMŞEK'E ÖZEL SAYFA- Öte yandan, Facebook Üst Düzey Yöneticisi Elliot Schrope, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Davos'ta yaptığı görüşmenin ardından, Bakan Şimşek'e facebook adresi açtı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ayrıca twitter adresi de bulunuyor. Şimşek, Zürih'teki temaslarının ardından Türkiye'ye gitmek üzere İsviçre'den ayrıldı.