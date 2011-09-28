-Şimşek: ''Vatandaş huzur istiyor'' DİYARBAKIR (A.A) - 27.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör olaylarının hiçbir şekilde vatandaşın moralini ve birlik beraberliği bozamayacağını söyledi. Terörist saldırı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Batman'a gelen şimşek, NTV'ye yaptığı değerlendirmede, dün geceki terörist saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilediğini belirtti. Yaralı polislere ve vatandaşlara acil şifalar dilediğini vurgulayan Şimşek, ''Maalesef terör dün yüzünü güzide Batmanımız'da da gösterdi. Bu defa yine baktığımız zaman, Siirt'tekine benzer bir şekilde 8 aylık hamile bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Yine bir çocuk hayatını hayatını kaybetti. Hamile olduğu için hastanede erken bir şekilde çocuk karnından alındı şimdi o yaşatılmaya çalışıyor. Tam bir trajedi tabi. O manzarayı görünce insanın üzülmemesi mümkün değil. Neye, niye kime hizmet ettikleri de belli değil. Bugün taziye sahipleri ile bir araya geldim, diğer vatandaşlarımızla bir araya geldim. çok ciddi bir şekilde terör melanetine lanet okuyorlar. Vatandaşımız aslında dün gece çok ciddi bir şekilde destek olmuş. Yani vatandaşımızın duyarlılığı ve desteği olmazsa, belki çok çok daha büyük bir olay yaşanacaktı. Çünkü, hazırlıklI gelmişler. Gasp ettikleri bir arabayla içinde uzun namlulu tüfeklerle, el bombalarıyla, yani epey mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi'' dedi. Vatandaşların özellikle bu süreçte operasyonun başarılı olması için çok ciddi destekleri olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle dedi: ''Hiçbir şekilde bu tür olaylar ne vatandaşımızın moralini bozabilir, ne birlik beraberliğimizi bozabilir. Vatandaşımız sağduyuludur. Olan bitenleri çok iyi anlıyor ve devletimizin artık burada otoritesini güçlü bir şekilde sağlayacağına inancı da tamdır. Gerek kırsalda olsun, gerek şehirlerde olsun, bu tür olaylar terör örgütünün aciziyetini ortaya koyuyor. Bu türden gelişigüzel gasp edilen araçlarla hiçbir ayırım gözetmeden saldırılar, aslında bunların ruh halini göstermesi açısından öneli diye düşünüyorum.'' BDP'nin Diyarbakır'da yarın yapacağı grup toplantısının ardından meclise gidip gitmeyeceğine karar vereceği ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Biz terörle mücadele ederiz, siyasi iradeyle de müzakere ederiz. Bizim anlayışımız budur'' sözü ile ilgili görüşleri sorulan Şimşek, şunları söyledi: ''Herkese büyük görevler düşüyor. Öncelikle siyaset, memleket sorunlarını çözme yeridir. Meclis esas çözüm için temel adrestir. Bunu vurgulamakta yarar görüyorum. Terörle mücadelenin iki boyutu var bence. Teröristle mücadele, yani biz hiçbir zaman kuzuyu kurda bırakamayız.''