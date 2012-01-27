-Şimşek: TRT BBC'ye paralel bir noktaya gelecek DİYARBAKIR (A.A) - 27.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT'nin yeni yaklaşımlarıyla, dünyada çok özgün bir yere sahip BBC'ye paralel bir noktaya geleceğini söyledi. TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile katıldığı stüdyoların açılış töreninde konuşan Bakan Şimşek, TRT'nin son yıllarda gerek program çeşitliliği, gerekse bölgesel ve ulusal yayıncılık anlamında önemli mesafeler kat ettiğini belirtti. Diyarbakır'daki bu stüdyonun anlamlı olduğunu, buradan üretilen programların, sadece Türkiye'de değil, bölgede ve dünyanın birçok yerinde izlenir hale geleceği dileğinde bulunan Şimşek, şöyle konuştu: ''TRT genel müdürümüzü doğrusu tebrik ediyorum, ihracata bile başlamışlar. Aslında önümüzdeki dönemde Türkiye'de özellikle eğitim olsun, sağlık olsun, gerekse film endüstrisi olsun, bence önemli bir ihracat potansiyeline sahip. Çünkü bölge hakikaten bizim tarihi ve kültürel anlamda bağların çok güçlü olduğu bir bölgedir. Ortadoğu, Afrika, Ortaasya ve Balkanlar dolayısıyla çok rahat bir şekilde bu türden ürünler oralara erişebilecek. Özellikle HD kalitesinde programların üretiliyor olması apayrı bir gelişme. Ben ümit ediyorum ki; bu ürünler çok daha büyük bir kesime ulaştırılır. Ülkemizin gelişmesi kalkınması için çok önemli de bir fonksiyon yerine getiriyorlar. Zaman zaman geç saatlerde de olsa ben eve gittiğim zaman şöyle yarım saatliğine televizyon kanallarına bakarken TRT 6'dan programları, bazen maçları Kürtçe kendi dilimizden seyredebilmek memnuniyet verici.'' Bakan Şimşek, Kürtçe olarak ''Halkımıza, Diyarbakır stüdyosu hayırlı olsun, hepiniz hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz'' dedi. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Türkiye'de HD yayınlarına 2015 yılında geçileceğini, altyapılarını olabildiğince hızlı entegre ettiklerini belirterek, ''TRT aslında sadece kendisine değil, Türkiye'deki özel televizyonlara da öncülük etmesi gerekiyordu. Onun için biz olabildiğince kaliteli bir yayın yapalım diye stüdyolarımızın tamamını yeniledik'' dedi. Sadece stüdyoların değil, kameraların da tamamının son teknoloji ile donandığını belirten Şahin, şöyle konuştu: ''TRT 6 yayınlarının yüzde 27'sini canlı yayınların da yüzde 52'sini buradan yapıyor. Onun için bu stüdyomuz bu anlamda çok önemli. Biz buradan 11 yayın yapıyoruz.'' -''TRT Haber kanalımız, haber kanalları içinde birinci sıraya oturdu'' Şahin, 2008'de çıkan kanunda 994, son kanun hükmündeki kararnameye ile 619 kişinin, yüzde 25 ile yüzde 40 arasında teşvik primlerinden yararlanarak emekli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu arkadaşlarımız TRT'ye çok ciddi katkılar sağladılar, onlara teşekkür ediyoruz. Ama aynı zamanda TRT çalışanlarının da gençleştirilmesi gerekiyordu. Takdir edersiniz ki 35 yaş üzerinde 40 yaşlarında kameraman yok, halbuki bizim 35 yıllık kameramanlarımız var. 60 yaşındaki bir arkadaşımızın kamerayla haber peşinde koşturması hem rekabet açısından bir eksiklik olurdu, hem de sağlıklı olmazdı. Çünkü arkadaşlarımızın her biri bel fıtığı şikayeti taşıyordu. Bu gençleştirme bizi, kurumda ciddi bir ivmeye götürdü. Şuan TRT Haber kanalımız, haber kanalları içinde birinci sıraya oturdu. Çocuk kanalımız gerçekten çok iyi bir noktada artık hiç kimse eleştirmiyor. Hatta hangi dünya görüşüne sahip olursa olsunlar TRT Çocuk kanalımıza çocuklarını keyifle ve korkusuzca oturtuyorlar. Çünkü kanalımızdaki programların tamamı çocuk psikolog ve psikyatrist marifetiyle süzgeçten geçiriliyor ve bir kare bile olsa çocukların inancına ve psikolojine olumsuz olabilecek hiç bir kareyi koymuyoruz. Onun için güvenle oturuyorlar. Ayrıca dışa bağımlılıktan Türkiye'yi kurtardık. Farklı diğer televizyonları, yurt dışından alınan çizgi filmleri izleyen çocuklarımız artık, Türkiye'de üretilen Keloğlan'ı, Pepe'yi, Hezerfan Ahmet Çelebi'yi TRT'nin Türkiye'de ürettiği şirketler marifetiyle çocuklara gösteriyoruz. Gurur duyduğumuz bir iş.'' Şahin, çizdirdikleri çizgi filmleri yurt dışına satmaya başladıklarını sözlerine ekledi.