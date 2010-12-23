-ŞİMŞEK: TOKİ'YE GİTMESEYDİ HARCI KALDIRIRDIM TBMM (A.A) - 23.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışı çıkış harçlarının vatandaş için bir zahmet olduğunu belirterek, ''Yurtdışı çıkış harcından elde ettiğimiz gelir TOKİ'ye gitmeseydi, merkezi hükümete gelseydi ben bu uygulamayı kaldırırdım'' dedi. Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddeleri üzerinde görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yurtdışı çıkış harcı uygulamasının ''vatandaşa bir zahmet olduğunu'' ifade eden Şimşek, elde edilen gelirin de çok miktarda olmadığını belirtti. Yurtdışı çıkış harcı ücretlerinin bilet fiyatlarına dahil edilmesi için THY başta olmak üzere bir çok havayolu firması ile görüştüklerini bildiren Şimşek, ancak biletlerin farklı kanallardan alınması nedeniyle söz konusu firmaların konuya olumlu bakamadıklarını söyledi. Şimşek, ''Aslında yurtdışı çıkış harcından elde ettiğimiz gelir TOKİ'ye gitmeseydi, merkezi hükümete gelseydi, ben bu uygulamayı kaldırırdım'' dedi. Kredi kartı borçlarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi: ''2000'li yılların başında kredi kartları üzerindeki yıllık faiz oranı yüzde 70'lerin üzerindeydi. Dolayısıyla vatandaş bu kredilere fazla rağbet göstermiyordu. Şimdi biz bu faizi yüzde 7'lere kadar düşürdük; bir talep artışı var. Türkiye'de hane halkının toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 15 civarında. Bu rakam Doğu Avrupa ülkelerinde yüzde 30, Amerika ve İngiltere'de yüzde 90'ların üzerinde. Hane halkı borçluluğu anlamında uluslararası bir karşılaştırma yaptığınız zaman Türkiye, hane halkı borçluluğunda en düşük orana sahip ülkelerden biridir.'' Şimşek, bir soru üzerine ''Torba Kanun Tasarısı''nda çeklerle ilgili bir düzenlemenin bulunmadığını ifade etti. Şimşek, ''Çek düzenlemede kim mağdur? O konu da tartışmalı bir konudur. Çeki yazıp bedelini ödememek, mağduriyetse o konu tartışmaya açıktır'' dedi. -''ÖNGÖRÜLER İSABETSİZ''- BDP Grubu adına söz alan Muş Milletvekili Nuri Yaman, mülki idare amirlerinin atamalarında kayırmacı ve yanlı davranıldığını ileri sürdü. Valilere seslenen Yaman, ''İktidar partisinin valisi değil, siz orada devletin valisisiniz. Hakkın, hukukun gerektirdiği gibi karar almalısınız'' dedi. MHP Denizli Milletvekili Haluk Ayhan, özel sektör yatırımlarının 2010 yılında artış sağlamasına rağmen 2009 yılında bu alandaki kaybın reel olarak telafi edilemediğini söyledi. AK Parti'nin yatırımlar konusunda öngörülerinin isabetsiz olduğunu savunan Ayhan, üretilen politikaların, işsizliğe çare olmayacağını savundu. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yeterli yatırımın yapılmadığını söyledi. Bu bölgelerdeki insanların ağır kış şartları altında yaşamaya çalıştığını belirten Öğüt, ''Bu insanların burada durması için aslında maaş bile bağlamak gerekiyor'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ, ''açılım safsatasıyla azdırılan terörist sözcülerinin, isyan bayrağını açtığını'', bağımsız özerk bir Kürdistan modelinin gündeme geldiğini söyledi. Elekdağ, ülkenin varlığına yönelik tehdidin, Türkiye'nin başındakilerin duymazdan geldiğini ifade ederek, ''Bir sakatlık yok mu? Hükümet mensupları neden sessiz?'' diye sordu. Tarihte ilk kez ABD denetim ve koordinasyonuyla tüm Kürt örgütleri arasında uzlaşma sağlandığını ileri süren Elekdağ, Kürt örgütlerinin, son 3 yılda rakip değil soydaş ve kardeş gibi hareket ettiğini kaydetti. Elekdağ, Barzani, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın, ABD'nin piyonları haline dönüştüğünü, bunların dizginlerinin ABD'nin elinde olduğunu savundu. Öte yandan MHP Adana Milletvekili Kürşat Atılgan, yerinden söz alarak, milletin bağrından çıkan TSK ve güvenlik güçlerine iftiralarla saldırmayı adet haline getiren milletvekillerinin bulunduğunu öne sürdü. Atılgan, bakanın buna cevap vermesi gerektiğini ifade ederek, ''TSK'yı üzen, kendilerini savunmak zorunda olanların sessizliğidir; sessizliği sürdürenleri göreve çağırıyorum'' dedi. Tasarının 14 ve 15. maddeleri kabul edildi.