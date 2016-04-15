Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Suriyeli sığınmacılar geçici olmayabilir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’de bulunan 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacının genel beklentilerin aksine 'geçici olmayabileceğini', bundan dolayı da entegre edilmeleri gerektiğini açıkladı.

Amerika'nın Sesi'nden Alparslan Esmer'in haberine göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde Washington'da bulunan Mehmet Şimşek, dün ABD Ticaret Odası'nda sığınmacılarla ilgili bir panelde yaptığı açıklamalarda, geçici ya da kalıcı oldukları düşünülmeden, Suriyeli sığınmacılara iyi eğitim ve iş eğitimi fırsatları sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de toplam 2 milyon 800 bin, sınırlarının hemen yanı başında da 250 bin Suriyeli sığınmacı bulunduğunun altını çizen Şimşek, ülkenin ayrıca 150 bin Iraklı ve 100 bin kadar da diğer ülkelerden gelen sığınmacılara ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Şimşek canlarını kurtarmak için Türkiye’ye sığınan bu mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamanın “vicdani bir yükümlülük” olduğunu savundu.

"Vebal değil kazanç"

Şimşek şöyle konuştu: “Bu sığınmacıları geçici olarak düşünmemeliyiz. Belki kulaklara yanlış gelebilir ya da genel beklentilerle uyuşmayabilir. Ama Almanya 1960 ve 70’li yıllarda Türkler’e misafir işçi gözüyle bakmayıp, onları toplumun bir parçası olarak görüp daha iyi bir entegrasyon stratejisi uygulasaydı, bundan devasa yarar sağlardı. Şimdi Almanya artık öyle yapıyor. Bizler de mültecileri geçici ya da kalıcı olarak değerlendirmemeliyiz. Onlara iyi okul ve iş eğitimi sağlamalıyız. Onlara saygılı davranmalı ve kısa vadede olduğu gibi bir vebal olarak görmemeliyiz.”

Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları 'bir kazanç' olarak görmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Psikolojimizi değiştirdiğimizde, olumlu baktığımızda, mültecileri bir kazanç olarak göreceğiz. Bazıları bir daha asla geri dönmeyebilir. Onları dil ve diğer beceriler kazandırarak entegre etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Eğitimi de bu entegrasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendiren Mehmet Şimşek, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların 800-900 bin kadarının okul çağında olduğunu, bu çocuklara gerekli eğitimin verilmemesi durumunda yalnızca kendi geleceklerinin değil, küresel barışın tehdit altında olacağını savundu. Şimşek bu çocukların “aşırı görüşlülere karşı korunmasız kalacağı” uyarısında bulundu.