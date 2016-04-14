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Mülteciler arasında 'çöp paylaşımı' kavgası; 1 kişi hayatını kaybetti

Polis olaya karışan 15 kişi gözaltına aldı

14 Nisan 2016 20:16

Mersin’de Suriyeli iki grup arasında ‘çöp paylaşımı’ nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Polis, cinayeti işleyenin de aralarında olduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mustafa İnsan’ın haberine göre, Suriye’deki iç savaştan kaçarak geldikleri Mersin’de çöp toplayarak yaşamlarını sürdüren mülteciler 20 yaşındaki Ali Al Derviş ile 23 yaşındaki Talip Al Derwish, öğle saatlerinde merkez Mezitli ilçesinde çöp paylaşımı yüzünden tartıştı. Aralarında bu yüzden gerginlik çıkan iki genç, akşam saatlerinde bu kez merkez Akdeniz ilçesi Alsancak Mahallesi’nde karşılaştı.

Ali Al Derviş ile Talip Al Derwish arasında yine çöp toplama nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma, her iki gencin yakınlarının dahil olması sonucu kavgaya döndü ve Ali Al Derviş’in, Talip Al Derwish’i göğsünden bıçakladığı iddia edildi. Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Derwish tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Derwish’i öldürdüğü iddia edilen Ali Al Derviş’in de aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

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