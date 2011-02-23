-ŞİMŞEK: ŞİRKETİ İYİ YÖNETİRSENİZ DEĞERİ 100 KAT ARTAR TBMM (A.A) - 23.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren 7 yasa tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurulda kabul edilen tasarılar şunlar: -Türkiye ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı, -Türkiye ile Arnavutluk Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2'nin Değiştirilmesi Hakkında 1/2009 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı, -Türkiye ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -Türkiye ile Slovenya Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı, -Türkiye ile Beyaz Rusya Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı, -D-8 Üye Devletleri arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ve Anılan anlaşmanın ekini Oluşturan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kurallarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı. -''LİBYA İLE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI YAPMALIYIZ''- CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, çifte vergilendirmeyi önleyen bir anlaşmanın Libya ile de yapılması gerektiğini belirterek, ''Böyle bir anlaşma yapılmadığı için sorun yaşanıyor. Libya'da iş yapan müteahhitler, 'Paramızı Türkiye'ye getirmek, Türk bankalarında tutmak istiyoruz' diyorlar. Bunun için çifte vergilendirmeyi önleyen bir anlaşmayı mutlaka Libya ile de yapmamız gerekiyor. Libya yüzde 41 vergi alıyor. Yaşanan olaylar nedeniyle tüm bankalar ve özellikle Eximbank'ın bu ülkede iş yapan müteahhitlere kredi açması lazım'' dedi. MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin dünya ekonomileri arasındaki sıralamasıyla ilgili olarak ''Türkiye'yi 26. sıradan 16. sıraya getirdik'' dediğini belirterek, ''Başbakan yalan söylemeyeceğine göre herhalde birileri kendisini fena halde kandırmaktadır. Türkiye, 1993'te dünyanın 15. büyük ekonomisi olmuştur, bir daha 17. sıranın altına hiç düşmemiştir. 8,5 yıllık iktidarınıza rağmen 15. sıraya getiremediniz. Ortada başarı değil başarısızlık vardır. İktidarınızda işsizlik, cari açık ve yoksulluk büyüdü, çatlak sesler yükselmeye ve milletin kulaklarını tırmalamaya, milletin asabını bozmaya devam etmiştir'' dedi. -''ŞİRKETLERİN DEĞERİ ARTIYOR''- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın ''292 milyon dolara satılan Tekel'in içki bölümünün, şimdi 8 kat fazlasına satılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık, şirketlerin iyi yönetilmesi halinde bazen 8 kat değil, 20, 30 kat arttığını gördüklerini belirtti. Şimşek, ''2007 yılında Citibank'ın değeri 250 milyar dolardı. Ama krizin zirvesinde değeri onda birine düşmüştür. Türkiye'de biz iktidara gelmeden özel bir banka 90 milyar dolara alınmışken, daha sonra 1,2 milyar avroya satılmıştır. Demek ki o dönemde satışlar, o düzeydeydi, sonradan birileri geldi ürün çeşitliğinden tutun, pazarlamasına kadar, yönetim değişti, katma değeri yükseldi, karlılığı yükseldi ve değeri yükseldi'' dedi. MHP'li milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine, ''Şirketlerin değerleri kat be kat artıyor. Bunun size yüzlerce örneğini getirelim'' diyen Şimşek, nasıl yönetildiğine ve karlılığına bağlı olarak şirketlerin değerinin artıp düşebildiğini kaydetti. Şimşek, ''Bugün Türkiye'de geçmişe doğru bakın, 100-200 milyonluk şirketler bugün milyarlarca dolar ediyor. özel sektörde de kamuda da bu böyledir'' diye konuştu. -''KARI ARTTIĞI İÇİN...''- MHP'li Yalçın'ın ''Ben şirketin 10 kat değere ulaşmasını, 10 kat ucuza satılması olarak değerlendiriyorum. Aksi halde şirketin karlılığının artması gibi bir sonuca ulaşacaksak, Türkiye'de rakı içenlerin 10 kat artmış olması gerekir. Böyle olursa o da sizin ayrı bir başarınız olması gerekir'' demesi üzerine Şimşek, şöyle konuştu: ''Türkiye zenginleşiyor. Her sektörde katma değer artıyor. Şirketlerin değeri artıyor. Size bir örnek vereyim; Garanti Bankası bundan 2-3 yıl önce yarısına İtalyanlar sahip oluyordu, sonra kendileri vazgeçtiler. Şimdi yüzde 24'ünü 5 milyar doların üzerinde fiyatla sattılar. Mey İçki'nin de karı arttığı için böyle yüksek değer veriliyor. Türkiye'nin değeri artıyor, gelişiyor, kalkınıyor, büyüyor. Sanal büyümede 760 bin araba satılır mı, 6-7 milyon beyaz eşya satılır mı. Satılıyorsa sanal değil gerçektir. Karlar arttığı için....Bankaların şirketlerin karı artmıştır, ona göre değerlenmiştir. Bu, şirketin ucuza satıldığı anlamına gelmez. Şirketi yanlış yönetirsen iflas eder, değeri sıfırlanır. Şirketi iyi yönetirseniz değeri 100 kat da artar. Bunun örnekleri dünyada da Türkiye'de de vardır. Olaya bu çerçevede bakmak lazım.'' MHP'li Serdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt veren Şimşek, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakanımızın söylediği şu: Türkiye'nin Türk lirası cinsinden milli geliri var. Diyelim ki 2011 yılı için 1.2 trilyon lira. Bunu o senenin ortalama dolar kuruna bölüyorsunuz, bu şekilde çıkan bir rakam var. Bütün dünyada böyle yapılır. 2010 yılı için bizim tahmin ettiğimiz rakam 740-750 milyar dolar. 2002'de aynı yöntemle hesaplanan milli gelir, 230 milyar dolar. Başbakan'ın söylediği sıralama bu çerçevedeki sıralamadır ve o anlamda doğrudur. 1990 yılında Türkiye'nin aynı yöntemle milli geliri, 198 milyar dolardı. Sıralamalara böyle bakılırsa Başbakanımızın dediğinde hata yoktur, doğrudur. Ama satın alma gücü paritesini esas alırsanız, tabii ki farklı rakamlara ve sıralamalara, sonuçlara ulaşabilirsiniz.''