Şimşek, saldırıdaki sözlük şifrelerini anlattı

T24 - Tatlıses saldırısından sonra gözaltına alınan ve Adalet Bakanlığı ya da İstanbul Emniyeti’ne saldırı planladığı iddia edilen Nihat Şimşek, talimatlarda Türkçe-İngilizce sözlükle oluşturulan şifrenin kullanıldığını söyledi.



Türkücü İbrahim Tatlıses’e yapılan saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve PKK terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihat Şimşek (27) emniyetteki ifadesinde, örgütle haberleşmede kullandıkları “sözlük” şifresini itiraf etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildiren Şimşek, Erbil’de örgüt mensuplarının kendisine Türkçe-İngilizce sözlük verdiğini, gönderilen şifreli mesajları sözlük yardımıyla çözdüğünü anlattı. Bu arada Şimşek’in Tatlıses’e düzenlenen saldırıdan çok önce polis tarafından teknik takip altında olduğu ortaya çıktı.





Propagandadan hapis yattı



Adalet Bakanlığı ya da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı saldırı yapmayı planladığı iddia edilen Nihat Şimşek, 2008-2009 yıllarında örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla cezaevine yattı. Polisin izlediği Şimşek, İbrahim Tatlısıs’e saldırı sonrası gözaltına alındı. Emniyette 4 gün sorgulanan Şimşek, geçen ağustos ayında çalışmak için Erbil’e gittiğinde örgüt adına şehir faliyetlerini yürüten Hoca ve Şehmuz kod isimli kişilerle tanıştığını anlattı.



Şimşek, bu kişilerin örgüt adına hareket edip etmeyeceğini sorduklarını, sonra da haberleşmek amacıyla internet adresi verdiklerin söyledi. Şimşek, Hoca kod isimli şahsın maviderya@hotmail.com.tr adresini verdiğini, kendisinin de zapatizim-21@hotmail, asiti@hotmail.com mail adreslerini verdiklerini anlattı. Şimşek, “Daha sonra şifreli haberleşeceğimizi söyledi ve bana şifreli mesajları çözmek için Türkçe-İngilizce sözlük verdi“ dedi.

Şimşek, daha önce fuarda çalışmak için gittiği Erbil’e 30 Aralık 2010’da da fayans ustası olarak gittiğini ve burada Hoca kodlu kişiyle buluştuğunu belirtti. Rojglav kod adlı kişinin de örgütün Zap Kampı’nda görevli olduğunu belirten Şimşek, şöyle dedi:



“Daveti üzerine 20 Şubat 2011’de kampa gittim. Rojglav örgüt adına metropollerde etkili eylem yapıp yapmayacağımı sorarak, 15 günlük eğitim vermeyi amaçladıklarını söyledi. İstemediğimi söyleyince ‘Metropollere Uyum Eğitimi’ adı altına 5 günlük eğitim aldım.







‘Kampta eğitim gördüm’



Bu kampta fotoğraf makinasi yasaktı, ancak kendi makinemle elimde silah olan fotoğrafımı çektim. Sonra Erbil’e geldim. 10 Mart’ta Habur’a, 12 Mart’ta İstanbul’a geldim. Verilen mail adresi de haberleşmeden çok, taslaklar kısmına bakarak, örgütün talimatları bana ilettiği, ortak kullandığımız bir mail adresiydi.”



Şimşek, aynı operasyonda tutuklanan avukat Ruhşen Mahmutoğlu’nu tanımadığını, Abdullah Uçmak’ı basından duyduğunu söyledi. Mahmutoğlu’nun kullandığı mail adresine maviderya@hotmail.com adresinden gönderilen ve “Silivri partide Nihat ark. yarım kalan işi hallletsin. Hocanın selamıyla git 964750.... numaradan ulaş, konuşmasın AKP’ye yaklaşması partiyi zora soktu. AKP işbirlikçilerini cesaretlendirdi. Bu halkımıza ihanettir” mesajının Tatlıses’e saldırıyla ilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek şöyle dedi:



“Adı geçen mail adresini Erbil’den Hoca kod adıyla tanıdığım biri verdi. Yarım kalan işten neyin kastedildiğini anlamadım.”





Böyle haberleşti



Şifre, harf ve rakam grubundan oluşuyor. 5 haneli sözcüğün ortasındaki rakam grubunu esas alınıyor. Ortadaki rakam sözlükteki sayfa sayısını gösteriyor. Örneğin, ks53m-g şifresi varsa, bu Türkçe-İngilizce sözlükte 53. sayfayı aç anlamına geliyor. Sonra 5 haneli şifreden sonra gelen harfin Türkçe alfabede kaçıncı harf olduğu tespit ediliyor. Örneğin harf “g” ise buradaki şifre 8 oluyor. Sonra sözlükte bulunan sayfada sol baştan aşağı sayılıyor ve 8. kelime şifre oluyor. Şifrelerin sonunda bir ek harf veya harfler varsa da onlar kelimenin takısı oluyor.