-Şimşek: ÖİV'nin süresi deprem için uzatılmadı TBMM (A.A) - 02.02.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özel İletişim Vergisinin (ÖİV) süresinin 2000 yılında uygulanan ekonomik istikrar programının gereği olarak uzatıldığını, süre uzatımının 1999'daki Marmara depremiyle bir ilişkisinin bulunmadığını bildirdi. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Şimşek, 1999 yılındaki Marmara depremlerinin ardından 4481 sayılı Kanun çıkartılarak bir defaya mahsus olmak üzere ek gelir vergisi, ek kurumlar vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, ek emlak vergisi, özel iletişim ve özel işlem vergilerinin ihdas edildiğini hatırlattı. Şimşek, 4481 sayılı Kanunun gerekçesinde, ''Bu düzenleme ile bir yandan depremde zarar gören yurttaşlarımızın yaraları sarılmaya çalışılacak, diğer yandan ekonomide yeni yapısal sorunlar yaratılmadan bir süredir uygulanmakta olan ekonomik istikrar programının devamı sağlanacaktır'' ifadesinin yer aldığını anımsatarak, ''deprem vergisi'' olarak bilinen verginin, deprem yaralarının sarılmasının yanı sıra ekonomik istikrar programının desteklenmesi amacıyla da çıkarıldığını bildirdi. 2000 yılında dönemin Hükümeti tarafından IMF ile yapılan 3 yıllık stand-by anlaşması çerçevesinde verilen 1999 tarihli niyet mektubunun bu değerlendirmeyi teyit ettiğini belirten Şimşek, mektupta, ''2000 yılı bütçe hedeflerinin tutturulabilmesi için söz konusu vergi paketi ile ek vergiler getirildiğinin'' belirtildiğini kaydetti. -''Kanuna ve IMF'e verilen niyet mektubuna bakıldığında...''- Bakan Şimşek, ''4605 sayılı Kanuna ve IMF'e verilen niyet mektubuna bakıldığında açıkça görülmektedir ki ÖİV'nin süresi, o dönemde uygulanmakta olan ekonomik istikrar programının gereği olarak uzatılmış olup, bu süre uzatımının depremle bir ilişkisi yoktur. ÖİV, süreç içinde mali istikrar programının parçası haline gelmiştir'' ifadesini kullandı. Bu vergilerin sürelerinin, 31 Aralık 2003'e kadar bir kez daha uzatıldığını belirten Şimşek, bu vergilerin çıkarılan kanunla 2004'ten itibaren Gider Vergileri Kanununda düzenlendiğini belirtti. Şimşek, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla, her ne kadar getirilmesi 1999 depremi sonrasına rastlasa da ÖİV, ülkemizde 2000'li yılların başında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle duyulan finansman ihtiyacının karşılanması ve bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de telekomünikasyon hizmetlerinin vergilendirilmesi amacıyla kalıcı hale gelmiştir. Aynı şekilde getirilmesi yine 1999 depremi sonrasına rastlasa da özel işlem vergisinin uygulama süresi, ülkemizde 2000'li yılların başında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle duyulan finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2003 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 4481 sayılı kanun çerçevesinde 2 milyar 649 milyon 745 bin TL ek gelir vergisi, ek kurumlar vergisi, faiz vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi ve ek emlak vergisi tahsilatı yapılmıştır. 2003 sonu itibariyle kalkan, 4481 sayılı kanuna göre yapılan özel işlem vergisi tahsilatı tutarı 1 milyar 987 milyon 33 bin TL, özel iletişim vergisi tahsilatı ise 3 milyar 114 milyon 342 bin TL'dir.'' -''43 bin 53 kalıcı konut teslim edildi''- Marmara depremlerinden sonra, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'a orta hasarlı konutların güçlendirilmesi kapsamında 49 bin 389 hak sahibine 375 milyon TL, orta hasarlı işyerlerinin güçlendirilmesi kapsamında ise 4 bin 909 hak sahibine 2 milyon 518 bin TL kredi verildiğini kaydeden Şimşek, köylerde ve şehirlerde evini yapmak isteyen 13 bin 230 hak sahibine 11 milyon 703 bin TL kredi ödendiğini bildirdi. Şimşek, afet bölgesinde konut almak isteyen 5 bin 158 afetzedeye de 225 milyon TL kredi verildiğini ifade etti.