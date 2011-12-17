-Şimşek: Mükellef sayısı arttı TBMM (A.A) - 17.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2003 yılından bu yana 301 bin öğretmen atamasının yapıldığını bildirdi. TBMM Genel Kurulunda 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddeleri üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, ''Alevi köylerine hizmet götürülmediği'' iddiasının asılsız olduğunu söyledi. Şimşek, 2005 yılından bu yana KÖYDES kapsamında Tunceli'ye 95.7 milyon lira para aktarıldığını, bunların tamamının köyler için harcandığını kaydetti. Atama bekleyen öğretmenler konusuna değinen Şimşek, 2003 yılından beri 301 bin öğretmen atamasının yapıldığını, önümüzdeki yıllarda da ihtiyaca göre öğretmen atamaya devam edeceklerini ifade etti. Şimşek, ''Bu dönem, Rusya ve İngiltere dahil yüz binlerce memurun işten çıkarıldığı bir dönem. Oysa Türkiye, hem sağlıkta hem eğitimde hem bütün alanlarda ihtiyacı kadar memur almaya devam ediyor'' dedi. Muhtarların maaşlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Şimşek, ''2002 yılı Aralık ayında muhtar maaşı 97 lira, ödemek zorunda oldukları en düşük prim miktarı 87 liraydı. Bugün maaş 384 lira, ödemek zorunda oldukları prim 280 lira. Ben, 'Bu yeterlidir' demiyorum. Durumlarının iyileştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Hiçbir şey yapılmamış gibi bir yaklaşım içine girmek doğru değil'' diye konuştu. Mükellef sayısının azaldığına ilişkin eleştiriye de yanıt veren Şimşek, şunları söyledi: ''2004 yılında yasayı değiştirdik. Bu yasayla işini terk etmiş, herhangi ticari faaliyette bulunmayan, yapılan araştırmalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamayan mükellefleri, biz resen vergi dairelerindeki kayıtlarını sildik. Gelir vergisi olarak 223 bin 686, kurumlar vergisinde 222 bin, gayri menkul sermaye iradında 60 bin 651, gelir vergisi stopajında 382 bin 841, Katma Değer Vergisinde 409 bin 697, basit usul gelir vergisinde 29 bin 215 mükellefin kaydını silmişiz. Bu sildiğimiz mükellefleri dikkate alırsanız, Türkiye'de 2002 Aralık dönemine göre, gelir vergisi mükellef sayısı yüzde 13.4, kurumlar vergisi mükellef sayısı yüzde 82.5, gayri menkul sermaye iradi mükellef sayısı yüzde 177.5 artmıştır.''