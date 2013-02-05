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Sağlık

Şimşek, migren ve baş ağrısını etkiliyor

Yapılan bir araştırmaya göre 40 kilometre hızında bir şimşek çakmasıyla kişilerdeki baş ağrısı yüzde 24, kronik migren ise yüzde 23 artıyor

05 Şubat 2013 12:50

ABD'li bilim insanları, kronik migren ve baş ağrısı çekenlerin her şimşek çakışında ağrılarının daha da arttığını tespit etti. Şimşek çakmasının sadece gökyüzündeki bir ışık olayı değil, migren ve baş ağrısını artırıcı bir etken olduğu kanıtladı.

ABD'nin Cincinnati Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 40 kilometre hızında bir şimşek düşmesiyle kişilerdeki baş ağrısı yüzde 24, kronik migren ise yüzde 23 artıyor. Bugüne kadar baş ağrısına sadece nem ve basıncın etki edebileceği sanılıyordu. Ancak şimşek, baş ağrısı ve migren arasındaki etkileşimin nedeni henüz bilinmiyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hikmet Yılmaz konu ile ilgili 'Şimşek çaktığında retina tabakasında bulunan melanopsin adlı ışığa duyarlı hücreler uyarılıyor. Bu beyne ulaştığı bölgede sinirleri uyararak baş ağrısını tetikliyor. Doç. Dr. Serdar Dağ (Nörolog): Işık çakması beyin damarları hareketlerini etkiler ve migrenin tetiklenmesini sağlar. Aşırı ışık da öyledir. Migren hastaları karanlık odada yatırılır. Bunun sebebi ışık etkisidir' şeklinde konuştu.

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