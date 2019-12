-ŞİMŞEK: ''KRİZDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYORUZ'' ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin küresel ekonomik krizden çok daha güçlü şekilde, rekor büyüme ve rekor not artışıyla çıktığını söyledi. Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezince (STEAM) düzenlenen ''Özel Sektör ve Etik Arenası''nın açılışında konuşan Şimşek, Türkiye'nin doğal kaynakları itibariyle zengin bir ülke olmadığını, en büyük zenginliğini de beşeri sermayenin oluşturduğunu söyledi. Bu kapsamda Türkiye'deki girişimcilik ruhunun öne çıktığını belirten Şimşek, Türkiye'nin bu sayede kriz dönemini birçok ülkeye göre çok daha başarılı şekilde atlattığını vurguladı. Hükümetin sorunlu olan sektörlerde çok etkin düzenleme ve denetim faaliyetleri yürüttüğünü kaydeden Şimşek, ''Türkiye krizden çok daha güçlü şekilde, rekor büyüme ve rekor not artışıyla çıkıyor'' dedi. -ETİK DAVRANIŞ NASIL SAĞLANACAK- Konuşmasında etik değerlerin önemine de dikkat çeken Bakan Şimşek, girişimcilerin ve yöneticilerin etik davranmasıyla çalışanların kaliteli ve nitelikli olmasının bu alanda büyük önem arz ettiğini belirtti. Etik değerlerin uygulanmadığı ülkelerde yozlaşmanın çok büyük boyutlara ulaşabildiğini ve bunun sonuçlarının da çok ağır olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle devam etti: ''Türkiye etik değerlerin yerleştirilmesi konusunda son yıllarda büyük mesafe kaydetti. Bu demokrasi ve hukukun oturtulması için de çok önemli. Ülkemizde yönetsel kapasitenin artırılmasında da büyük aşama kaydedildi. Burada etik davranış nasıl sağlanacak, bu önemli bir sorun. Tüketici hakları maksimum korunursa etik davranış sağlanabilir. Her bireyin başına etik zabıtası koyamayacağımıza göre olaya genel bakmalıyız. Tüketicinin korunması ve rekabetle etik dışı davranışların sürdürülmesi imkansız hale gelir. Şirketler açısından da bu önemli bir husustur. Burada eğitimin de büyük önemi bulunmaktadır. Kayıt dışı çalışmaları sürdüren işletmelerde çalışanların eğitim seviyesi yükseldikçe çalışanların şirketin yanlış işlerini ilgili mercilere iletmeleri çok yüksek olasılıktır. Bir işletme etik davranıyorsa itibarı yükselir ve çok daha kaliteli, nitelikli müşteriler de çeker. Bir şirketin etik prensipler içinde davranıp davranmaması, o şirketin risk analizinde önceliklendirilip önceliklendirilmemesinde de belirleyici olacaktır. Etik davranış özel sektöre mutlaka ve mutlaka rekabet üstünlüğü getirecek, uzun dönemde hissedarlara da sürdürülebilir bir getiri imkanı sağlayacaktır.''