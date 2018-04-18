Şimşek IMF/Dünya Bankası toplantıları için Washington'a gitti

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet, Uluslararası Para Fonu (IMF) / Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nda Türkiye\'yi temsil etmek üzere Washington\'a gitti.

Hazine Müsteşarlığı\'ndan yapılan açıklamada Şimşek\'in, Bahar Toplantıları kapsamında, 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantılarına katılacağı belirtildi ve şöyle denildi:

\"Başbakan Yardımcımız Sn. Şimşek, ABD temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile bir dizi ikili görüşmeler yapacak, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecektir. Sn. Başbakan Yardımcımız ayrıca ABD temasları süresince bir dizi yatırımcı toplantısına da katılacaktır.\"

