Şimşek: Fransız mallarına boykot yok!

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2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde 3 maddesi daha kabul edildi.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maddeler üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Şimşek, nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin kapatılmasında, buralara daha kaliteli hizmet gitmesi için büyük yarar olduğunu söyledi.Mehmet Şimşek, Çek Kanunu'nda mağdurun kim olduğunu anlamanın zor, mağdurun ise çok olduğunu dile getirdi.Bir soru üzerine Şimşek, Hükümetin, Fransız mallarına boykot kararı olamayacağını belirterek, “Gümrük Birliği'nin tam üyesiyiz; bu anlamda, Hükümetin bir boykota öncülük yapması söz konusu olamaz” dedi.Şimşek, tüketiciye gelen 100 liralık elektrik faturasının; 55,2 lira enerji bedeli, 9,9 lira kayıp kaçak bedeli, 11,1 lira dağıtım bedeli, 2,4 lira iletim bedeli, 1,2 lira perakende satış hizmeti, pazarlama, fatura, 0,3 lira perakende satış sayaç okuma, 0,6 lira enerji fonu, 1,1 lira TRT payı, 2,8 lira belediye tüketim vergisi, 15,3 lira KDV'den oluştuğunu bildirdi. Şimşek, enerji fonu, TRT payı, belediye tüketim vergisinin toplamdaki payının yüzde 19,8 olduğunu belirtti.Kayıp kaçak oranlarının, bölgeden bölgeye, yüzde 6 ile yüzde 70 arasında değiştiğini vurgulayan Şimşek, EDPK tarafından belirlenen bir kısım kayıp kaçağın maliyetinin, kademeli olarak tarifelere yansıtıldığını kaydetti. Şimşek, bu uygulamanın bugün başlamadığını dile getirdi.Ak Parti İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in sözlerine sataşma olduğu gerekçesiyle yanıt verirken, bu dönemde cemevlerini yasal bir statüye kavuşturacaklarını bildirdi.Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ak Parti dönemindeki özelleştirmelerin yüzde 95'inin, daha önce alınan özelleştirme kararları doğrultusunda yapıldığını söyledi.Bilgiç, Türk Telekom'un satılmadığını, yüzde 55'inin 25 yıllığına özel sektöre devredildiği, devletin de yüzde 31 paya sahip olduğunu anlattı.Özelleştirmelerin daha önceki hükümetler döneminde de yapıldığını, özellikle çimento sektörünün büyük bir bölümünün yabancılara satıldığını bildiren Bilgiç, özelleştirmelerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 2002-21010 döneminde KİT'lerin performansında genel bir iyileşme görüldüğünü söyledi.Avrupa ve Arap ülkelerinin ekonomik durumunun kötü olduğunu dile getiren İçten, “Dünya coğrafyasında ülkeler bize gıptayla bakarken, Türkiye'de bazıları 80 yıldır olduğu gibi körleri ve sağırları oynuyor”dedi.İçten, “Kürtlerin sadece bir partinin tekelinde olmadığını” ifade ederek, “Kürtlerin ve Türklerin bir bütün halinde biraraya geldiği en büyük parti Ak Parti'dir, ülke genelinde 5 Kürt'ten 4'ünün oyunu almış bir partidir” diye konuştu.