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Ekonomi

Şimşek: Firmalarımız borç yerine ortak almalı

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Halka arzların doğru bir strateji olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Firmalarımız borç yerine ortak almalı" çağrısı yaptı

26 Şubat 2018 18:27

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Halka arzların doğru bir strateji olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, \"Firmalarımız borç yerine ortak almalı\" çağrısı yaptı.

Şimşek, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Halka arz çok doğru bir strateji... Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı. Büyümenin finansmanı çok daha sağlıklı olur. Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız var\" dedi.

Şimşek ayrıca, Türkiye\'nin dünya turizm pastasındaki payını yüzde 3.0’ün üzerine çıkartma hedefinine de dikkat çekerek, \"Çatışmalar bittiğinde Ortadoğu’yu inşaa edeceğiz. Şehir hastaneleriyle sağlıkta ihracat potansiyelimiz daha da artacak. Enerjide dışa bağımlılık azalıyor. Cari açığı kalıcı olarak GSYH’nın yüzde 3.0’ünün altına indireceğiz\" diye ekledi.

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