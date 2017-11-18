Şimşek: Ekonomimiz halen güçlü seviyede (2)

\'TÜRKİYE, DÜNYA İLE REKABETTE GERİ KALMAYACAKTIR\'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te Şahinbey Belediyesi tarafından Şahintepe Mahallesi\'nde yaptırılan Akşemsettin Parkı\'nın açılışına katıldı. Vali Ali Yerlikaya, milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokol üyelerinin katıldığı törende konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin iç ve dış şoklara karşı dün olduğu gibi bundan sonra da direnç gösterip medeniyet ve kalkınma yolunu sürdüreceğini belirtti. Şimşek, şöyle devam etti:

\"Ülkemiz son birkaç yılı gerçekten zorlu geçen bir dönemi inşallah geride bırakıyor. Yakın coğrafyamızdaki sıkıntıların ister istemez, Türkiye\'ye yansıdığı bir dönemi inşallah geride bırakacağız. Yine Türkiye\'de özellikle son 1.5- 2 yıldır terör ve hain darbe girişiminin etkilerini inşallah geride bırakıyoruz. Zor bir dönem ve bu dönemde biz kenetlendik, bir olduk, beraber olduk ve ülke olarak başardık. Allah\'ın izniyle bundan sonra da Türkiye iç ve dış şoklara karşı; nasıl yakın bir dönemde büyük direnç gösterdiyse, bütün saldırılara karşı, bütün provokasyonlara karşı, bütün komplolara karşı büyük bir direnç gösterip başardıysa, Allah\'ın izniyle bundan sonra da ülkemiz çok güçlü bir şekilde medeniyet ve kalkınma yolunda yoluna ilerlemeye devam edecektir. Türkiye, dünya ile rekabette geri kalmayacaktır.\"

Türkiye üzerinde oyunlar oynanmadığı taktirde ülkenin çok daha hızlı ilerleyeceğini ifade eden Şimşek, \"Aslında Türkiye\'nin üzerinde bu kadar oyun oynanmazsa, Türkiye\'nin enerjisi, kaynakları, terörle mücadeleye gitmesi kalmasaydı, bizi bu konuma sokmasalardı, Türkiye çok daha hızlı ilerleyecekti. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye, güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Terörle mücadelede, hiçbir dönemde olmadığı kadar etkin, proaktif ve güçlü çaba içerisindeyiz. Ve ortada başarı var\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE PİYASALARI ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANMAYA ÇALIŞILIYOR\'

Şimşek, son bir kaç aydır yapılan haberlerle, Türkiye üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığını anlatarak, \"Bakın bu son zamanlarda batıda yapılan birçok analiz, birçok sunumlarda \'Biz her şeyi denedik olmadı.\' Ekonomi alanında bir çaba içindeler, bir provokasyon içindeler. Son birkaç aydır birçok mesnetsiz haberle, Türkiye piyasaları üzerinde oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Yani son dönemde piyasalardaki hareketlilik, liradaki bu değer kaybı, önemli ölçüde bu şekilde üretilen haberler ve ve provokasyonlarla ilişkilidir. Dediler ki \'Avrupa Birliği, müzakerelere son verecek.\' Vermediler. Neden? Çünkü Türkiye\'nin önemi ortada. Stratejik bir perspektifle bakıldığı zaman Avrupa\'nın da Türkiye\'ye ihtiyacı var, Türkiye\'nin de Avrupa\'ya ihtiyacı var. Yine Türkiye\'ye yaptırımlar gelece, şu olacak, bu olacak.\' deniyor. Allah\'ın izniyle Türkiye yanlış yapmadı. Türkiye her alanda bütün medeni ülkelerde olduğu gibi sorumlulukla hareket etti. Dolayısıyla, inanıyoruz ki bir ve beraber olursak, Türkiye bu oyunları da bozar, Türkiye bu sıkıntıları da aşar\" diye konuştu.

Şimşek, konuşmasının ardından beraberindekilerle açılışını yaptığı parkı dolaşıp halı sahada çocuklara penaltı atışı yaptı.



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