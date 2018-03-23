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Ekonomi

Şimşek DHA'nın yeni platformu DHAFinans'ı inceledi

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart (DHA) – Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi sırasında lansmanı gerçekleşen, finansın haberle buluştuğu DHAFinans platformunu inceledi

23 Mart 2018 16:16

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart (DHA) – Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi sırasında lansmanı gerçekleşen, finansın haberle buluştuğu DHAFinans platformunu inceledi.
Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi sırasında DHA standını ziyaret ederek, hızlı, tarafsız, yenilikçi habercilik anlayışını benimseyen DHA ve finans sektörünün en köklü firmalarından Foreks işbirliği ile ortaya çıkan DHAFinans platformuna ilişkin DHA Finans Piyasaları Müdürü Türker Akanlar’dan detaylı bilgi aldı.
Şimşek canlı yayın da verilen, finans dünyasındaki son gelişmelerin verildiği yeni terminal için DHA’yı kutladı ve başarılar diledi. (Fotoğraflı)

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