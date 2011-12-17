-Şimşek: Devlet doğalgazda zarar ediyor TBMM (A.A) - 17.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Devlet ithal ettiği doğalgazı 800 liraya alıyor, 600 liranın altında satıyor'' dedi. TBMM Genel Kurulunda 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor. Tasarı üzerinde söz alan CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Hükümetin ''komşularla sıfır problem'' politikasının, ''sıfır komşu'' politikasına dönüştüğünü savundu. MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, özel durumlu insanlar için ''özürlü'' ifadesinin kullanılmasını reddettiklerini, bu kelimeyi yazanların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Türkiye'nin bir çok bölgesinde ABD ve NATO'ya ait ''açık ve örtülü'' üslerin bulunduğunu savunarak, ''Bu ülkenin, bu üsleri kiraya vermek gibi bir ihtiyacı var mı?'' dedi. AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, uluslararası alanda önemli bir yer edinen Türkiye'nin dış politikasını, artık korkuların değil ümitlerin yönlendirdiğini ifade etti. -''Bir gün dahi tutulmasını tasvip etmiyoruz''- Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Şimşek, Libya'ya kullandırılan 200 milyon dolarlık kredinin uluslararası bir anlaşma çerçevesinde 2 yıl vadeyle Hazine tarafından verildiğini belirterek, krediye uygulanacak faiz oranının, Hazine Müsteşarlığının daha önce çıkardığı borçlanma senetlerinin vadesine 2 yıl kalan tahvillerin faiziyle aynı oranda olduğunu bildirdi. Şimşek, bu anlaşmanın da Meclise gelmeyeceğini söyledi. Şimşek, hiçbir masum insanın bir gün bile gözaltında tutulmasını tasvip etmediklerini belirterek, ''Ancak şu anda bir süreç yaşanıyor. Bu süreç kısmen, yargılamanın hızlandırılması ile ilgilidir. Mesela ben İngiltere'yi çok iyi biliyorum. Orada bir savcı, hakim kararı bile olmadan polis çok uzun süreli olarak gözaltına alabiliyor. Türkiye'deki uygulamalar, Avrupa müktesebatından çok farklı değil. Ama yine söylüyorum, masum vatandaşlarımızın bir gün dahi tutulmasını biz tasvip etmiyoruz'' dedi. -Asgari geçim indirimi- Şimşek, asgari geçim indiriminin AK Parti Hükümetleri döneminde getirildiğini hatırlattı. Bundan önce asgari ücretlinin efektif olarak yüzde 12,8 oranına kadar vergi verdiğini kaydeden Şimşek, ''2008 sonrasında; evli, 4 çocuklu ve eşi çalışmayandan sıfır, evli 3 çocukludan yüzde 0,7 vergi alınıyor. Evli ve 2 çocukludan yüzde 1,5, evli ve bir çocukludan yüzde 2,6, evli ve çocuksuzdan yüzde 3,8 alıyoruz; bekar olandan ise yüzde 5,3 vergi alıyoruz'' dedi. Mehmet Şimşek, doğalgazı yaklaşık 450 dolara mal ettiklerini söyledi. Bunun TL karşılığının 800 liranın üzerinde olması rağmen doğalgazı 580 liraya sattıklarını ifade eden Şimşek, ''Aslında devlet ithal ettiği doğalgazı 800 liraya alıyor, 600 liranın altında satıyor ve ciddi bir şekilde doğalgaz satışından dolayı devlet kar elde etmiyor, zarar ediyor'' diye konuştu. TOKİ'nin ürettiği 500 bin konutun en az 140 binini yoksul vatandaşlara ürettiğini belirten Şimşek, ''Biz TOKİ'ye arsa verirken, iş karşılığı veriyorsak piyasa rayiç bedelleri üzerinden arsaları veriyoruz. Sosyal nitelikli, yoksullara yönelik veriliyorsa ya bedelsiz veriyoruz ya de TOKİ'ye emlak vergi değeri üzerinden veriyoruz. TOKi çok başarılı bir kuruluştur'' dedi. Bakan Şimşek, ''bazı denetim elemanlarının mağdur edildiği'' yönündeki soruyu yanıtlarken, denetim elamanları dahil olmak üzere hiç bir memurun ücretinin düşmediğini, bir mağduriyetin sözkonusu olmadığını belirtti.