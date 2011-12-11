-Şimşek: Depremzedelerin bütün ihtiyaçları karşılanacak BATMAN (A.A) - 11.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van'daki depremlerin ardından Batman'a gelen depremzede iki aileyi ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. İncelemelerde bulunmak üzere Batman'a gelen Şimşek, onuruna verilen öğle yemeğinin ardından, İl Özel İdaresi lojmanında kalan 12 kişilik Bile ailesini ziyaret etti. Şimşek, burada yaptığı açıklamada, hükümet olarak Van'da meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, ''Kalıcı konutlar yapılıncaya kadar çeşitli illerde kalan depremzedelerin bütün ihtiyaçları Başbakanlık tarafından gönderilen paralarla Valilikler tarafından karşılanacaktır'' dedi. Şimşek, daha sonra Bile ailesine giyim ve nakdi para yardımında bulundu. Özel İdare lojmanlarında 12 kişilik Bile ailesinin reisi yatalak hasta olan Abdullah Bile de (62), bakanın ziyareti sırasında duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları söyledi: ''Batman'a geldiğimiz günden beri Valilik bize her türlü olanağı sağlıyor. Bunun için de Sayın Başbakan olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin'' dedi. Bakan Şimşek, daha sonra Gençlik hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü lojmanlarında kalan Öt ailesini de ziyaret ederek, giyim ve nakdi yardımda bulundu. Şimşek ziyaretlerin ardından, TPAO Kristal Park'ta yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti. Öte yandan, Van'daki depremlerin ardından Batman'a gelen ve öğrenci yurtları, kamu kurumlarının misafirhaneleri ile lojmanlarında misafir edilen bin 600 ailenin ihtiyaçlarının Valilik tarafından karşılandığı bildirildi.