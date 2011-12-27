Şimşek: Bedava yemek için kuyruğa girerdik

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter'da geçim sıkıntısı çektiğini anlatan üniversite öğrencisine kendi öğrenciliğindeki “yokluk”u anlatarak yanıt verdi



Bir bodrum katında üç kişiyle kaldığı ufacık odanın sel altında kaldığını, bedava yemek için bir saat yürüyerek belediyenin önünde kuyruğa girdiğini anlatan Şimşek hükümetleri döneminde yaptıkları düzenlemeleri anlattıktan sonra, “Sevgili Akif, nereden nereye geldik? Bu rakamları inceleyen ehli vicdan biri için başka söze hacet var mı bilmiyorum?” dedi.



Maliye Bakanı Şimşek twitter üzerinden yaptığı sohbette takipçilerinden Akif’in "dört üniversite öğrencisi olarak bir evde yaşıyoruz ve ciddi anlamda geçim sıkıntısı yaşıyoruz” tweetini paylaştı. Akif'in tweetini okuyunca üniversite yıllarının aklına geldiğini anlatan Bakan Şimşek “O yılları tanımlayabilecek en iyi kelime 'yokluk'tur sanırım” dedi ve şöyle devam etti:



“Bir apartmanın bodrum katında 3 kişiyle kaldığım ufacık bir odada geçti o yıllar. Orası da bir sel felaketinde yok olup gitti zaten? Bir gece vakti eve döndüğümde odanın tavanına kadar çıkmış sel sularının üzerinde okul notlarımın yüzdüğünü görmüştüm. Bir belediyenin öğrencilere bedava verdiği yemek kuyruğuna girmek için akşam vakti Mülkiye'den yaklaşık 1 saat yürürdük.”





'Öğrencinin zengini fakiri olmaz'



Bakan Şimşek öğrenciliğindeki yaşadıkları yokluğu böyle anlattıktan sonra geçmişle bugünün koşullarını mukayese ettiğini belirterek üniversite öğrencileri için verdikleri bursları anlattı. Şimşek’in bu konudaki tweetleri de şöyle oldu:



“Öğrencinin zengini, fakiri olmaz; biz bu düşüncedeyiz, bu anlayıştayız; her talep edene verilmek koşuluyla burs tahsislerimiz oluyor. Yükseköğretimde 2002 yılında 452 bin öğrenciye öğrenci başına aylık 45 TL burs ve öğrenim kredisi verilirken, 2011 yılında 1milyon 25 bin öğrenciye yüzde 433 artışla öğrenci başına aylık 240 TL burs ve öğrenim kredisi verilmiştir. Yükseköğretimde yurttaki öğrencilere, 2002'de öğrenci başına verilen yemek yardımı aylık 11.- TL iken, 2011'de aylık 150-TL olmuştur. Dolayısıyla yurtta kalan bir öğrenciye 2002 de aylık 56-TL ödeme (yemek yardımı, burs ve öğrenim kredisi) yapılırken 2011’de bu ödeme tutarı öğrenci başına aylık 390-TL olmuştur. Yüksek lisans burs ve öğrenim kredisi bu tutarın iki katı, doktora burs ve öğrenim kredisi ise bu tutarın 3 katı olarak ödenmektedir. 2002 yılında ülke genelinde 193 yurtta 188 bin kapasite ve yüzde 73’lük doluluk oranı ile yurt hizmeti verilirken 2011 yılında ülke genelinde 304 yurtta 267 bin kapasite ve %yüzde100 yaklaşan doluluk oranı ile yurt hizmeti verilmektedir.”





'Sevgili Akif nerden nereye nereye geldik'



Bakan Şimşek, 2012 yılında bu meblağlar üzerinde belli artışlar olacağı, çalışmalar son şeklini aldıktan sonra bunları paylaşacaklarını da “müjde” olarak paylaştı. Şimşek verdiği bilgilerin sonunda yeniden üniversite öğrencisine seslenerek, “Sevgili Akif, nereden nereye geldik? Bir durum değerlendirmesi yaparken biraz da fiili durumu ele alıp anlamakta fayda var. Bu rakamları inceleyen ehli vicdan biri için başka söze hacet var mı bilmiyorum?” dedi. Şimşek sözlerinin sonuna da bir gülücük işareti ekledi.







