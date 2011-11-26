-Şimşek: ''405 bin kamu personelinin maaşı artacak'' TBMM (A.A) - 26.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KHK ile yapılan düzenlemeyle 405 bin kamu personelinin maaşlarında artış olacağını belirterek, bunun 13 bininin yönetici kademesindekiler olduğunu söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'nın 9 maddesi kabul edildi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Maliye Bakanı Şimşek'e, çıkarılan KHK ile maaşları artan kamu personelini ve bütçeye ne kadar yük getirdiğini sordu. Şimşek, ''KHK ile yapılan düzenlemeyle 405 bin kamu personelinin maaşlarında artış olacak. Bunun 13 bini yönetici konumundaki arkadaşlar... Geri kalan 392 bin personel ise çeşitli kadrolarda bulunanlardır'' dedi. Şimşek, bu artışın bütçeye getireceği yükle ilgili soruya, ''870 milyon lira biz bir ek ödenek koymuştuk. Dolayasıyla o çerçevede bütçeye herhangi bir etkisinin olmaması lazım'' karşılığını verdi. İntibak Yasası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Şimşek, düzenlemenin nasıl çıkacağının Meclisin takdirinde olduğunu vurguladı. Şimşek, tedrici uygulama olarak bir çalışma yaptıklarını, hizmetli ile şube müdürleri arasındaki memurlara, normal artışların yanı sıra en az 43 lira, en çok 341 lira artışın söz konusu olduğunu anlattı.