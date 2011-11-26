T24 LogoT24 Logo
Politika

Şimşek: ''405 bin kamu personelinin maaşı artacak''   TBMM (A.A)

26 Kasım 2011 22:07

-Şimşek: ''405 bin kamu personelinin maaşı artacak''   TBMM (A.A) - 26.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KHK ile yapılan düzenlemeyle 405 bin kamu personelinin maaşlarında artış olacağını belirterek, bunun 13 bininin yönetici kademesindekiler olduğunu söyledi.     TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'nın 9 maddesi kabul edildi.  MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Maliye Bakanı Şimşek'e, çıkarılan KHK ile maaşları artan kamu personelini ve bütçeye ne kadar yük getirdiğini sordu. Şimşek, ''KHK ile yapılan düzenlemeyle 405 bin kamu personelinin maaşlarında artış olacak. Bunun 13 bini yönetici konumundaki arkadaşlar... Geri kalan 392 bin personel ise çeşitli kadrolarda bulunanlardır'' dedi.   Şimşek, bu artışın bütçeye getireceği yükle ilgili soruya, ''870 milyon lira biz bir ek ödenek koymuştuk.  Dolayasıyla o çerçevede bütçeye herhangi bir etkisinin olmaması lazım'' karşılığını verdi.  İntibak Yasası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Şimşek, düzenlemenin nasıl çıkacağının Meclisin takdirinde olduğunu vurguladı. Şimşek, tedrici uygulama olarak bir çalışma yaptıklarını, hizmetli ile şube müdürleri arasındaki memurlara, normal artışların yanı sıra en az 43 lira, en çok 341 lira artışın söz konusu olduğunu anlattı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24