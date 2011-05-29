-ŞİMŞEK: "OKULLAŞMA ORANIMIZ YÜZDE 100 ORANINA ULAŞMIŞTIR" SİİRT (A.A) - 29.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ''İlköğretimde yüzde 92 oranında aldığımız okullaşma oranımız, bugün artık neredeyse yüz 100 oranına ulaşmıştır'' dedi. Şimşek, Eğitim Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığınca Başur mevkisindeki fidanlık alanda düzenlenen pikniğe katıldı. Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, böyle bir birlikteliğin anlamlı olduğunu söyledi. Şimşek, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin pekiştirilmesi açısından bu tür etkinliklerin çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade ederek, bu fikri geliştirenlere, ön ayak olanlara teşekkür etti. ''Eğitim bizim için çok önemlidir'' diyen Bakan Şimşek, 2002 yılında eğitim ile ilgili bütün alanlarda ayrılan kaynak, harcanan paranın yaklaşık 10-12 milyar lira olduğunu belirterek şöyle konuştu: ''2011 yılında bu en az muhtemelen 50 milyar lira olacak. Yani eski para ile 50 katrilyon lira olacak. Çünkü eğitim bizim en önemli alanımız. Biz insanımızı eğitirsek, sadece herkese fırsat eşitliği tanımış olmayız. Aynı zamanda ülkemizin dünya ile rekabet ortamını sağlamış oluruz. Aynı zamanda Türkiye'nin bugün eğitime harcadığı bir lirası önümüzdeki 40 yıl 50 yıllık getirisi olan bir etken olarak düşünüyoruz. Bugün okul öncesi eğitimde yüzde 80'leri yakalayabiliyorsak ki Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile yüzde 90 civarıdır, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok anlamlı ve çok manidardır. İlköğretimde yüzde 92 oranında aldığımız okullaşma oranımız, bugün artık neredeyse yüz 100 oranına ulaşmıştır. Yine orta öğretimde yüzde 40'lar, 34'lerde idik. Şimdi ise yüzde 64'leri aştık. Üniversitede açık öğretimi katarsak yüzde 27'lerden yüzde 54'lere ulaştık. Bu hakikaten bizim için önemli.'' Bakan Şimşek, eğitimde kalitenin de çok önemli olduğunu, kaliteyi artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Burada sizlere de çok büyük iş düşüyor. Eğitimde kalite dediğimiz zaman her şeyin başında içerik ve onunla birlikte içeriğin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aktaran hocalarımız geliyor. Sayın Başbakanımızın her yerde söylediği yeni bir proje uygulaması, yani kara tahtanın kaldırılıp yerine akıllı tahtalar olacak. O doğrudan doğruya çocuklarımızın önündeki bilgisayarlara ve ellerindeki tablet bilgisayarlara kablosuz bir şekilde entegre olacak. Buna FATİH projesi diyoruz. İnşallah bu projemizi hayata geçirdiğimizde memleketimizin en ücra köşesindeki kardeşlerimiz geniş bant internet sayesinde İstanbul'da, Ankara'da, özel kolejlerde alınan eğitimin içeriğini derslerine ulaşabilecek.''