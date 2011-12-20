-Şimşek: "İstihdamdaki artış rekordur" TBMM (A.A) - 20.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de Eylül 2010'da 22 milyon 973 bin kişi istihdam ediliyorken, Eylül 2011'de 24 milyon 749 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, ''Bu, rekor istihdam artışıdır'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının görüşülmesine devam ediliyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, son bir yılda istihdamın yaklaşık 1,8 milyon kişi arttığını söyledi. Eylül 2010'da 22 milyon 973 bin kişi istihdam ediliyorken, Eylül 2011'de bu sayının 24 milyon 749 bine çıktığını ifade eden Şimşek, ''Bu rekor istihdam artışıdır'' diye konuştu. Şimşek, işsizlik oranının eylül ayı itibariyle yüzde 8,8'e düştüğünü, bunun da son 10 yılın en düşük seviyesi olduğunu belirterek, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının eylül ayı itibariyle yüzde 9,2'ye düştüğünü bildirdi. Ciddi bir istihdam artışının söz konusu olduğunu bildiren Şimşek, ''İşsizlik sorunu tamamen çözüldü mü? Hayır'' dedi. OECD'nin 1985-2010 döneminde 22 ülkeyi kapsayan 2011 yılı Aralık ayı raporuna göre, gelir dağılımı iyileşen iki ülkeden birisisinin Türkiye olduğunu ifade eden Şimşek, ''Gini katsayısı yüksek olunca gelir dağılımı bozuk demektir, düştükçe gelir dağılımı iyileşiyor demektir. Raporda diyor ki '1985'te Türkiye'de Gini katsayısı 0,43, 1994'te 0,49'a çıkmış; yani geliri dağılımı inanılmaz düzeyde bozulmuş. 2002'de iyileşmiş 0,44'e düşmüş. 2008'de 0,41'e, 2011'de 0,40'a düşmüş. Yani AK Parti Hükümetleri döneminde gelir dağılımında iyileşme söz konusudur. En az kişi başına gelir elde edenle, en çok kişi başına gelir elde eden arasındaki fark, 2002'de 9,5 kat iken, 2010'da 8 kata inmiş. Çok ciddi bir iyileşme söz konusu'' diye konuştu. Bakan Şimşek, OECD ülkelerinde, dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 11 civarında iken, bu oranın Türkiye'de yüzde 11,9 olduğunu kaydetti. Mehmet Şimşek, başka bir soru üzerine ''sokağı dinlediklerini'' ve bu nedenle eğitime, sağlığa yatırım yaptıklarını, istihdam yarattıklarını ve gelir dağılımını iyileştirdiklerini söyledi. ''6 sıfır atıldığında Dolar 1 Lira olacak'' demediğini dile getiren Şimşek, kurları piyasaların belirlediğini belirtti. Şimşek, kendilerinden önceki 40 yıllık dönemde, Türkiye'nin her yıl çift haneli enflasyon, devalüasyon ve faizler gördüğünü ifade etti. Şimşek, Cumhurbaşkanlığının görev süresinin tartışılan bir konu olduğunu anımsatarak, ''Ona yüce Meclisimiz karar verecek'' dedi.